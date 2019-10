Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 yolunda grubun en zorlu maçına Fransa’da çıktı. Şenol Güneş’in bu kritik sınavda sahaya sürece 11 merakla bekleniyordu.

Tecrübeli teknik adam, ilginç tercihler yaptı. Güneş, Arnavutluk karşısında Burak Yılmaz ile Cenk Tosun’u birlikte oynatmış, galibiyeti getiren isim Cenk olmuştu. Başarılı çalıştırıcı, dünkü maçta Everton’lı yıldızı kesti. Yerine, fizik gücü ve süratiyle ön plana çıkan Kenan Karaman’ı oyuna sürdü.

Arnavutluk maçında etkisiz kalan Hakan Çalhanoğlu’nun kulübeye çekilip Yusuf Yazıcı’nın oynatılması bekleniyordu. Güneş, Hakan konusunda bekleneni yaptı ancak yerine tercih ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci oldu. Deneyimli hoca, Kenan ile Ozan’ı kanatlarda görevlendirip, orta sahanın merkezini Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci ile oluşturdu. İlk yarıda defansı düşünen Güneş, ikinci yarıda Hakan’ı oyuna alarak hücuma geçti. Başarılı çalıştırıcının hamleleri, Fransa’da puanı getirdi.

'Oyuncularımı alnından öpüyorum'

Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı basın toplantısında özveriyle buralara geldiğimizi söyledi. Başarılı teknik adam, “Burada kazanmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım. Zor bir maçtı. İki takım da sahada savaştı. Oyuncularımız hak ettikleri puanı aldı. Tüm tribünlerde destek vardı. Desteklerini sahada hissettik” dedi. Güneş, 1-1’lik sonuçla büyük mesafe aldığımızı ifade ederek “Oyuncularımı alnından öpüyorum. Hâlâ garantilemedik ama liderlik şansı da bizim elimizde. Tüm Türkiye olarak 1 ay sonraki maçlara hazırlanacağız” diye konuştu.