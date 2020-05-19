Süpürge otu, halk dilinde funda bitkisi şeklinde isimlendirilmiştir. Süpürge otunun, boşaltım sisteminden yaralara kadar birden fazla faydasının bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bunun yanı sıra süpürge otu oldukça kolay yetişen bir bitki olarak açıklanabilir.

Süpürge otu nedir?

Süpürge otunun halk dilindeki ismi, funda bitkisi ya da otu şeklindedir. Calluna vulgaris şeklindeki bilimsel adı ile bu ot, her mevsim yeşil kalma özelliğine sahiptir. Yetişmesi adına herhangi bir çabaya gerek olmayan süpürge otu, her iklimde kendisine uygun ortamı bulabilen bir bitkidir. Yüzyıllarca tıpta kullanılan bu bitki, süpürge ve sepet yapımı için kullanılmasından ötürü bu şekilde isimlendirilmiştir. Bitkinin ana vatanı Avrupa olsa da, Türkiye çapında çok kolay yetişmektedir. Morumsu ve pembemsi çiçekleri bulunur.

Süpürge otu, az güneş gören ya da gölgeli ortamlarda yaklaşık olarak bir metre boyuna ulaşmaktadır. Sonbaharda çiçek vermeye başlayan bu bitkinin pembemsi çiçekleri çana benzer. Serin ve ılık havaları daha çok seven bu ot, ağaçlık ve kumlu topraklarda iyi yetişir.

Çalı olarak yetişen bitki, kurulduktan sonra süpürge ve sepet yapılışı adına kullanılır. Yeterince büyüdükten sonra bitki, topraktan sökülür. Köklerinde bulunan toprak temizlenerek kurumaya bırakılır. Kuruduğu zaman bir araya getirilerek süpürge yapılır. Piknik sepetlerinin kullanımı için de bu bitkiden yararlanılır. Bu otun kurutulan tohumları, kuşların yemi için kullanılır.

Süpürge otunun faydaları nelerdir?

Süpürge otu, tıpta çok fazla kullanılan bir bitkidir. Süpürge otunun insan sağlığı adına pek çok faydası bulunmaktadır. Süpürge otu, ciltte oluşan rahatsızlıklar için çok fazla kullanılmaktadır. Örnek olarak; kurdeşen rahatsızlığının tedavisinde kullanılan bu otun tohumu ezilerek kullanılabilir. Sabah- akşam bir tatlı kaşığı kadar tüketilecek olan bitkinin tohumu, oldukça kısa bir zamanda kurdeşeni tedavi edecektir.

Terletme etkisine sahip olan süpürge otunun, bu özelliği sayesinde çok kullanıldığını belirtmek mümkündür. Bilhassa grip gibi enfeksiyonlara yakalanan kişiyi tedavi etmek için çok terleten bu bitki, kişinin iyileşmesinde çok büyük role sahiptir. Bitki çayı şeklinde tüketildiği zaman hastalıklardan daha çabuk kurtulmak kesin olacaktır.

Bütün bunların dışında süpürge otunun en önemli faydası, vajinal iltihapları ve rahim hastalıklarını iyileştirdiği şeklindedir. Sancıları azaltmaktadır ve doğumu daha kolay hale getirmektedir. Ancak bunun yine de doktora danışılması oldukça önemlidir. Böbrek taşlarının düşmesine destek olan, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eden bu bitki, kalp ve damar hastalıklarından da korumaktadır. Prostat kanseri, gut hastalığı, bel soğukluğu gibi pek çok probleme de çözüm olarak kullanılmaktadır.

Süpürge otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Süpürge otunun pek çok şey için kullanıldığını belirtmek mümkündür. Bunlardan bazıları;

- Nezle veya grip gibi hastalıkların tedavisini kolaylaştırmak için,

- Terletme etkisinin bulunmasından ötürü ateş düşürücü etkisi için,

- Kasların daha iyi çalışmasına yardımcı olması için,

- Rahim hastalıkları ya da vajinal iltihaplanmaların tedavisi için,

- Kalp ve damar hastalıklarının tedavisini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra süpürge otu, idrar yolu enfeksiyonu bulunan kişiler için önerilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde oldukça önemli bir etkiye sahip olan bu ot, idrar söktüren bir özelliğe de sahip. Bunların yanı sıra böbrek taşı gibi sorunlara oldukça iyi gelen bu bitki düzenli şekilde kullanıldığı zaman taşın düşmesi için yardımcı olmaktadır. İshal problemi gibi bir probleme sahip olan kişiler de süpürge otundan faydalanabilir.

Süpürge otunun cilt için çok iyi geldiğini belirtmek önemli olacaktır. Ürtiker gibi bir problem yaşanması sonucunda süpürge otu tohumunun ezilerek, sabah- akşam iki defa bir bardak su ile tüketilmesi, bu problemin ortadan kalkması için önemlidir. Süpürge otunun sürekli kullanılması halinde, ciltteki sorunların çözülmesine yardımcı olacağı bilinmelidir.

Süpürge otunun bütün bunların haricinde ticaret alanında da kullanıldığını belirtmek doğrudur. Süpürge otu, süpürge ve sepet yapımı için kullanılmaktadır. Kurutulan otlar ile süpürge ve sepet ticareti de yapılmaktadır.