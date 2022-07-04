“Supradyn Energy Academy” 2. Sezon başlıyor

Tüm dünyada yükselen bir değer olarak öne çıkan espor alanında, Türkiye’deki yetenekli gençleri keşfederek onları profesyonel kariyer yolculuğuna hazırlamak amacı ile kurulan “Supradyn Energy Academy”nin 2. Sezon başvuruları başladı.

Geçen sene yapılan ilk sezonunda 12 binin üzerinde başvuru alan Supradyn Energy Academy’nin 2. sezonu dopdolu eğitimleri ile geliyor.

ÜÇ AY BOYUNCA PROFESYONEL KOÇLAR EŞLİĞİNDE ESPOR EĞİTİMİ

3 ay sürecek Eğitim döneminde Türkiye’nin önde gelen profesyonel espor koçları Lynx, Castello, Dlonely ve Undertaker, akademi öğrencilerine profesyonel espor eğitimleri verecekler.

ESPORUN AYRILMAZ PARÇASI İNGİLİZCE VE SOSYAL MEDYA EĞİTİMLERİ

Profesyonel espor kariyerinin ayrılmaz bir parçası olan ve dünyanın dört bir tarafındaki takımlara transferde önemli rol oynayan İngilizce konusunda da Supradyn Energy Academy öğrencileri tam destek alıyor! Öğrenciler haftalık 8, toplamda 96 saat yabancı dil eğitimi alacaklar. Bunu yanı sıra akademi öğrencilerine etkin sosyal medya kullanımı eğitimi de verilecek.

KADIN OYUNCULARA TAM DESTEK!

Supradyn Energy Academy kadın oyuncuları da akademiye davet ediyor! 2. Sezon itibari ile kadın esporculara özel bir sınıf oluşturuldu. Supradyn, profesyonel bir espor kariyeri hedefleyen kadınların en büyük destekçisi olmayı amaçlıyor.

EĞİTİM SONRASI KARİYER FIRSATI: ESPOR TAKIMI SEÇMELERİ

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından mezun olan öğrenciler Supradyn Energy Academy tarafından organize edilen takım denemelerine katılacaklardır. Denemelerde öğrenciler Türkiye’nin önde gelen espor takımlarına kendilerini gösterme fırsatı bulacaklardır.

Geçen sene gerçekleştirilen 1.sezon sonunda Supradyn Energy Academy öğrencilerinden “Noki” Efe Kayval Galacticos akademi takımına seçilmiş ardında da Şampiyonluk Ligi takımlarından 5Ronin ana takımına transfer olmuştur. “Zero Damage” Buğra Topaç Dark Passage akademi takımına ve PUBG mobile öğrencileri Berkant Narin, Aydın Uğur ve Ömer Faruk Furat ise Türkiye’nin önde gelen takımlarından NextRüya akademi takımına seçilerek profesyonel kariyerlerine başarılı bir giriş yapmışlardır.

Supradyn Energy Academy başvuruları 8 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir.