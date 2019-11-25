SuperMassive Takım koçu Kim "VicaL" Sun-mook ile yolları ayırdı

League of Legends liginin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir SuperMassive, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Takım koçu Kim "VicaL" Sun-mook ile yolları ayırdığını açıkladı.

25 Kasım 2019, Pazartesi 17:56
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SuperMassive Takım koçu Kim 'VicaL' Sun-mook ile yolları ayırdı

League of Legends liginin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir SuperMassive, yeni sezonda yenilenmeye gideceğinin sinyallerini vermeye başladı ve ayrılıklar duyurulmaya başlandı.

SuperMassive, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Takım koçu Kim "VicaL" Sun-mook ile yolları ayırdığını açıkladı.

İşte Twitter hesabından yapılan açıklama:

Takım koçumuz Kim "VicaL" Sun-mook ile olan sözleşmemiz sona erdi. Takımımız için özverili çalışmaları ve bütün katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

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