12 Ağustos Perşembe günü başlayan 3. Aşama EMEA Challengers Playoff'larında ilk hafta geride kaldı. Yalnızca ilk 4 takımın Berlin’e gitmeye hak kazanacağı Playoff karşılaşmalarında Masters biletleri sahiplerini bulmaya başladı. Temsilcimiz SuperMassive Blaze ve ülkemizi yurtdışında temsil eden cNed’in takımı Acend, Berlin’in ilk biletlerini alan takımlar oldu.

3. Aşama EMEA Challengers Playoff’larında Masters Berlin için kıyasıya rekabet sürerken Riot Games, 3. Aşama Challengers ve Last Chance Qualifier için yeni partnerlerin katılımını duyurdu. Warner Music, paysafecard, AGON by AOC’nin destekleriyle VCT heyecanı hız kesmeden devam edecek.

Oxygen Esports ve Fire Flux Espor 3. Aşama EMEA Challengers Playoff’lara Veda Etti

Temsilcilerimizden Fire Flux Espor turnuvanın açılış turunda FPX'e karşı yenilerek yoluna Alt Eşleşmeler’den devam etti. Alt Eşleşmeler'de Guild'e karşı da mağlup olunca turnuvanın dışında kaldı. Avrupa temsilcisi Vodafone Giants'ı devirmeyi başaran temsilcimiz Oxygen Esports ise G2 ve TL’nin hızlı oyun tarzına cevap üretemedi ve turnuvaya veda eden takımlardan oldu.

3. Aşama EMEA Challengers Playoff’ları 1. Hafta’da EU bölgesinin tutarlı takımlarından FPX Üst Eşleşmeler’in ikinci karşılaşmasında önce temsilcimiz SMB’e sonrasında ise Alt Eşleşmeler’de karşılaştığı forZe’ye yenilerek turnuvadan elendi.

Temsilcimiz SuperMassive Blaze, Masters Berlin’i Garantiledi

Masters Berlin’e gidecek olan ilk iki takım belirlendi. Ülkemizi yurtdışında temsil eden cNed’in takımı Acend önce NAVI sonrasında ise Gambit’e karşı aldığı galibiyetlerle Berlin’i garantiledi. Ayrıca cNed yine göz dolduran performansıyla haftanın MVP’sinin en güçlü adayı oldu. Temsilcimiz SuperMassive Blaze G2 ve FPX’e karşı harita kaybetmeden Berlin biletini cebine koydu. Gambit, G2 ve TL takımları ise Masters Berlin için kalan son 2 bilet için en favori takımlardan.

VCT’nin Yeni Partnerleri Duyuruldu

Riot Games, 3. Aşama Challengers ve Last Chance Qualifier için yeni partnerlerin katılımını duyurdu. Warner Music, oyun araları ve geri sayımlar sırasında çeşitli popüler sanatçıların şarkılarını ve müzik videolarını izleyicilerle buluştururken, paysafecard ise sunucu partner olarak EMEA Challengers Playoff’ları ve Last Chance Qualifier boyunca “Maçın Oyuncusu” sunumunu yapacak. VALORANT Champions en heyecanlı anlarına dahil olacak. Ayrıca AGON by AOC de yine EMEA Challengers Playoff’ları ve Last Chance Qualifier boyunca VCT’yi destekleyecek.