Süper Sayısal Loto internetten nasıl oynanır?

Süper Sayısal Loto nasıl oynanır?

Süper Sayısal Loto, 1'den 49'a kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanır.

SÜPER SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Sayısal Loto’da kimler ikramiye kazanır?

Süper Sayısal Loto’da yapılan çekişte 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen veya 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını sahip olurlar.

Süper Sayısal Loto’da çekilişler ne zaman gerçekleştirilir?

Süper Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba günleri 21:30’da ve Cumartesi günleri 21:15’te gerçekleştirilir.

Süper Sayısal Loto’da 1 kolon bedeli ne kadardır?

Süper Sayısal Loto’da 1 kolon bedeli 1.50 TL’dir.

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi var mıdır?

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi yoktur.

Süper Sayısal Loto oyunlarını hangi saat aralığında oynayabilirim?

Süper Sayısal Loto oyunlarını çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00’dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynayabilirsiniz.

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Sayısal Loto’da bir kolonda 20.000 TL’nin altındaki tüm ikramiye kazançlarınız Misli.com hesabınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İkramiye kazançlarınızı Misli.com hesabınızdan banka hesabınıza anında aktarabilirsiniz.

Süper Sayısal Loto’da bir kolondaki 20.000 TL ve üstü kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Sayısal Loto’da bir kolonda 20.000 TL ve üstündeki ikramiye kazançlarınız için Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği aşağıdaki prosedür uygulanmaktadır.

Sanal Bayiler tarafından, Milli Piyango İdaresi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, bilet sahibinin kimlik tespitine yönelik olarak "İkramiye Ödeme Formu" üye tarafından doldurulur,Üye tarafından bu belgenin Misli.com'a iletilir,Bu belgenin Galatasaray - İstanbul Milli Piyango Şubesi’ne Misli.com tarafından ulaştırılması ve ödeme yapılabilmesi adına İdare'den onay alınır.

Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, en geç 2 iş günü içerisinde bir kolon kazancı 20.000 TL ve üzerindeki ikramiye tutarları Misli.com üye hesabına aktarılmaktadır.