Süper piyango sonuçları! Süper Piyango 500 bin TL çekiliş sonuçları...

21 Nisan Pazartesi Süper Piyango sonuçları Milli Piyango idaresinde yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango idaresinin yeni oyunu Süper Piyango sonuçları büyük merak konusuydu. 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "369264" rakamina isabet etti. 50 Bin TL ise 094319 rakamına çıkarken amorti 4 olarak belirlendi.

İşte 21 Nisan Pazartesi Süper Piyango sorgulama ekranı ve detaylar...

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

369264

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

094319

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4

SÜPER PİYANGO DETAYLARI...

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak

- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 5 top üzerinden çekiliş yapılacak