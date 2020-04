22 Nisan Çarşamba Süper Piyango sonuçları belli oldu. 1 milyon TL 578678'a çıktı. Ayrıca 100 bin TL 578678 rakamına isabet ederken 1 ve 6 amorti olarak belirlendi. İşte Süper Piyango sonuçları ve detaylar...

HERGÜN 3 TL'YE 1 MİLYON TL KAZANMA ŞANSI

Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango’da her gün 100 bin TL ile başlayan ikramiye, önce 500 bin TL’ye şimdi de 1 milyon TL’ye yükseltildi. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor. Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da www.misli.com ‘da satışa sunuluyor.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak

- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 5 top üzerinden çekiliş yapılacak