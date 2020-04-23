Süper Piyango sonuçları! Hergün Misli.com’da 1 milyon TL sizi bekliyor
22 Nisan Süper Piyango sonuçları merak konusu. Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango’da her gün 100 bin TL ile başlayan ikramiye, önce 500 bin TL’ye şimdi de 1 milyon TL’ye yükseltildi. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Tüm detaylar haberimizde.
22 Nisan Çarşamba Süper Piyango sonuçları belli oldu. 1 milyon TL 578678'a çıktı. Ayrıca 100 bin TL 578678 rakamına isabet ederken 1 ve 6 amorti olarak belirlendi. İşte Süper Piyango sonuçları ve detaylar...
HERGÜN 3 TL'YE 1 MİLYON TL KAZANMA ŞANSI
Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango’da her gün 100 bin TL ile başlayan ikramiye, önce 500 bin TL’ye şimdi de 1 milyon TL’ye yükseltildi. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor. Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da www.misli.com ‘da satışa sunuluyor.
İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak
- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 5 top üzerinden çekiliş yapılacak