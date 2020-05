Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan şans oyunun adı Süper Piyango oldu. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor. Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da www.misli.com ‘da satışa sunuluyor. Online olarak satın alınabilen biletler ile her gün ödül dağıtılıyor. MPİ'den yapılan son duyuruda büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 5 kişiye 10 bin TL ve 2 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. İşte yeni şans oyunu ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Süper Piyango nedir, nasıl ve nereden oynanır?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

Süper Piyango bileti kaç TL, nasıl alınır?

Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor.

Süper Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta belli oluyor?

MPİ'nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılıyor. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 100 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15'te yapılacak. 22:15'teki çekilişler MPİ'nin resmi internet adresi üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak