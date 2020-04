Süper Piyango Misli.com’da kapış kapış

İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL

Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango www.misli.com ‘da büyük ilgi gördü. 100 bin TL’lik büyük ikramiye 500 bin TL’ye yükseldi. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. www.misli.com’da 500 bin TL’lik çekilişlerin biletleri her gece 22:30’dan itibaren satışa çıkacak. Çekilişler her akşam saat 22:15’te gerçekleşecek.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak





Süper Piyango detayları için www.misli.com ‘a tıklayın