Süper Merih!

Ülkemizi İtalya’nın en büyük takımı Juventus’ta başarıyla temsil eden Merih Demiral, geçtiğimiz Ocak ayında Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. EURO 2020’yi normalde kaçıracak olan Merih, turnuvanın salgın sebebiyle gelecek seneye ertelenmesi sonrası çok mutlu olmuştu. Sıkı bir tedavi ve çalışma sürecinin ardından 6 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönen 22 yaşındaki stoperimizi Juve’de hocası Andrea Pirlo, 13 Eylül’deki Novara maçında 45 dakika oynatırken, ligde Sampdoria’yı 3-0 yendikleri 20 Eylül’deki mücadelenin son 9 dakikasında oyuna sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in, geride bıraktığımız milli maçlarda aday kadroya çağırdığı Merih, Kaan Ayhan ve Çağlar’ın sakatlıkları, Ozan’ın da cezalı duruma düşmesi sonrası savunmada adeta bir makine gibi yorulmadan mücadele etti.

Hiç yorulmadan oynadı…

7 Ekim’de Almanya karşısında Kaan’la, 11 Ekim’de Rusya önünde Ozan’la ve 14 Ekim’de de Sırbistan maçında Mahmut Tekdemir ile stoperde sahaya çıkan tecrübeli oyuncumuz, bunların hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Ağır bir sakatlıktan çıkan ve takımında henüz ilk 11’de oynamamasına rağmen, başarılı futbolcumuz 8 günde 3 maça çıktı ve hepsinde de hiç yorulmadan, harika performanslar ortaya koydu. Hatta Şenol Güneş de, mecburen 3 maçta da oynatmak zorunda kaldığı Merih’i, performansından ötürü de özel olarak tebrik etti.

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