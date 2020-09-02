Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, “Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemiz olan 32 Milyon TL’yi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşarken, büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi de tebrik ediyoruz. 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan kurumumuz bugüne dek toplamda 199 milyon 300 bin TL ikramiye dağıttı. Tüm oyunseverlerimizin şansını denemesini bekliyor ve onları Şans Merkezimizdeki çekilişleri canlı olarak izlemeye davet ediyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü çekilişini gerçekleştireceğimiz Sayısal Loto‘daki büyük ikramiyemiz de 57 Milyon TL’yi aştı, şansını denemek isteyen oyunseverlerimiz için bu bilgiyi de paylaşmak isterim. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Çekini teslim alan talihli, kazandığı ikramiyenin bir kısmıyla yatırım yapacağını belirterek, “Bir süredir şans oyunları oynamaya devam ediyorum. Sayısal Loto’yu genelde 4 kolon oynuyorum, 2 kolonu kendim oynarken, 2 kolonu da terminale oynatıyorum, büyük ikramiyenin terminalden oynanan kupona çıktığını öğrendim. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kontrol ettim ve ikramiyeyi kazandığımı öğrenmemin ardından birkaç gün bekledim, 100 bin TL üzeri ikramiyenin bankalar aracılığıyla teslim edildiği bilgisini aldıktan sonra banka ile iletişime geçtim, büyük ikramiyeyi kazandığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.