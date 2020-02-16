Süper loto oynayanların merak ettikleri bir diğer konu ise dijital platformlarda süper lotonun oynanıp oynanamayacağı konusudur. Milli Piyango İdaresinin bu kapsamda online çalışmalarının bulunup bulunmadığı durumu, söz konusu merakı gideren bir ayrıntı olmaktadır.

Milli Piyango İdaresi bünyesinde gerçekleştirilen çekiliş sonucunda her hafta olmak kaydıyla süper loto oyunu düzenlenmektedir. Diğer şans oyunlarına nazaran yüksek kazançlar sağlanabilen süper loto şans oyunu; Milli Piyango İdaresi bünyesinde bulunan bayilikler ve İddaa bayilikleri tarafından oynanabiliyor.

Resmi olarak hizmet veren Milli Piyango İdaresi bayilikler aracılığı ile hizmet verirken birkaç yıl öncesinde de online bayiliklerin söz konusu olabileceği bilgisi gündemde bulunmuştur. Bununla beraber pek çok insan dijital bayiliklerin süper loto oyunu için hizmet vereceğini düşünmüştür. İddaa'nın online platformlar üzerinden bahis oynanmasına olanak sağlaması süper lotonun da oynanabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Ancak beklenenlerin aksine Milli Piyango İdaresinin yakın zaman itibari ile 'online süper loto' hizmetine dair herhangi bir açıklaması bulunmamıştır. Şuan için de süper loto şans oyunu dijital platformlar üzerinden oynanamamaktadır.

Süper Loto İnternetten Oynamak

İnternetten süper loto oynamak isteyenler için araştırmalar kapsamlı olabilmektedir. Devrettiği her hafta itibari ile araştırmalar hız kazanarak artsa da araştırmaları yapanlar için sonuçlar pek de memnun edici olmamaktadır. Bunun başlıca sebebi ise süper loto oyununun internette online bayiliğinin bulunmamasıdır. Milli Piyango İdaresinin şuan için hizmet vermediği platform olan internette süper loto, oynanamıyor.

Süper Loto İnternetten Oynanıyor mu?

Süper loto internetten oynanamıyor. Belirtilen ayrıntıların da bu durumu desteklediği görülmektedir. Milli Piyango İdaresinin süper loto için internet üzerinde hizmet vermediği bilgisi; hem online bayiliğinin bulunmaması hem de bu konuda net bir açıklama yapılmamasından kaynaklıdır. İleride online bayiliğin Milli Piyango İdaresi adına söz konusu olabileceği zamanda süper lotonun online oynanabileceği durumu mümkün olabilir.

Online Süper Loto Nasıl Oynanır?

İddaa bayilerinde süper loto oynanabildiği bilgisine yer verilmişti. Şuan için iddaa bayiliğinin yerel bayilikleri bulunduğu gibi online bayilikleri de bulunmaktadır. Bu duruma istinaden süper lotonun da iddaa oynanabilen online platformlarda oynanma ihtimali bulunduğu değerlendirilebilir. Ancak Milli Piyango İdaresi bünyesinde bulunan süper loto, idareye bağlı bayiliklerin yanı sıra iddaa bayilikleri aracılığı ile hizmetini sınırlamaktadır.

İddaa bayiliklerin online platformlar üzerinden de hizmet veriyor olması süper loto şans oyununa etki etmemiştir. Online süper loto oynanabilmesi için idarenin hizmetlerine online platformlar üzerinde devam edeceği yönünde karar alması gerekmektedir.

Süper Loto Online Bilet Sorgulama

Süper loto oyunu online platformlar aracılığı ile oynanamıyor ancak sorgulama işlemi yapılabiliyor. Milli Piyango İdaresinin her hafta düzenlediği çekiliş sonucunda kazananların bulunduğu merkez de dahil olmak üzere çekiliş sonuçları kamuya paylaşılmaktadır. Süper loto oyununun idareye bağlı bulunan bayiliklerde oynanması durumunda paylaşılan sonuçlar online olarak da aktarılmaktadır.

Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşımda bulunduğu sonuçlarla bilet sorgulaması yapılabilmektedir. Bilinmesi gereken bir diğer detaysa süper lotonun online oynanamayacağı gibi online ödeme hizmetinin de bulunmadığıdır. Yasal olmayan platformlar üzerinde bilet talep edilerek ödeme yapılacağı yönünde idareden bağımsız olan firmalara dikkat edilmelidir. Milli Piyango İdaresinin online platform üzerinden hizmet verdiği tek platform resmi sitesidir. Resmi sitesinde de hizmetleri şans oyunlarına ilişkin bilgi paylaşımı ile sınırlı bulunmaktadır.