Süper Loto oynayan vatandaşlar 41 milyonu geçen ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen 4 Şubat Süper Loto çekilişi saat 21.30'da noter huzurunda yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Şisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği ve büyük ikramiyenin 41 milyon 218 bin 522 TL olarak belirlendiği 4 Şubat çekilişi sonrası şanslı numaralar 17 - 40 - 41 - 52 - 57 - 59 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 10 kişi 35.622,30 TL, 4 bilen 933 kişi 593,90 TL, 3 bilen 22.437 kişi 29,95 TL ve 2 bilen 216.952 kişi ise 3,25 TL ikramiyeye hak kazandı.

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Süper Loto Çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Saat 21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango Online YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Süper Loto kuralları nelerdir?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.