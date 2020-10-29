Süper Loto her çekilişiyle heyecanı artırmaya devam ediyor. Süper Loto'da 27 Ekim yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca dev ikramiye devretmişti. Zengin olma hayali kurarak kupon oluşturan vatandaşlar 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. 34 milyon 346 bin 612 TL'ye ulaşan dev ikramiye sonrası heyecanla beklenen 29 Ekim çekilişi sonrası şanslı numaralar 14 - 33 - 40 - 48 - 49 - 60 oldu.

Süper Loto 29 Ekim çekiliş sonuçlarında 6 bilen çıktı mı?

6 bilen çıkmadığından 34 milyon 346 bin 612 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 15 kişi 23.715,80 TL, 4 bilen 999 kişi 553,90 TL, 3 bilen 23.233 kişi 28,90 TL ve 2 bilen 221.553 kişi ise 3,20 TL ikramiyeye hak kazandı.

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Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



