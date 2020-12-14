Süper Lig’de 12. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş’ı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 2-1’lik skorla devirdi. Gençlerbirliği ve Göztepe’yle oynadığı 2 karşılaşmadan mağlup ayrılmasının ardından dün akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Siyah-Beyazlılar’la mücadele eden Akdeniz ekibi, oyun genelinde üstün bir görüntü sergilediği rakibi karşısında 3 puanı almayı başardı. Maçın ilk anından itibaren kurduğu baskının sonucunu oyunun ilk bölümünde alan ev sahibi ekip, 26’da Tasos Bakasetas’la öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken Bakasetas, bu kez 79’da sahneye çıktı. Farkı 2’ye yükselterek konuk ekibin umutlarını azaltan Alanyaspor, 90’da Vincent Aboubakar’ın golüne engel olamasa da zafere uzanmasını bildi. 82’de Khouma Babacar’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrasında mücadelenin son dakikalarını 10 kişi tamamladı.

Sıradaki rakip Denizli

Beşiktaş karşısında elde edilen galibiyetin ardından puanını 26’ya yükselten Aytemiz Alanyaspor, zirvedeki yerini iyice sağlama aldı. İkinci sıradaki Galatasaray’ın bay geçtiği, üçüncü Fenerbahçe’nin ise Yeni Malatya’ya kaybettiği 12. haftada zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş’ı deviren Çağdaş Atan ve öğrencileri, çıkışına kaldığı yerden devam etti. En yakın takipçisi Galatasaray’la puan farkını 3’e çıkaran Alanya, ligde sıradaki maçına Denizlispor karşısında çıkacak.



