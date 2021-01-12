Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla performansından söz ettiren Dimitris Pelkas ve Aytemiz Alanyaspor 'un değişilmezlerinden olmayı başaran Tasos Bakasetas, birçok noktada ortaklık gösteriyor.

Yunanistan milli takım formasını da terleten iki oyuncu da, 1993 yılında doğmuş ve aynı jenerasyonun yıldızları olarak futbol sahnesine atılmışlardı. Birbirleriyle aynı pozisyonda oynayan tecrübeli futbolcular, Süper Lig'de buluşma şansı yakaladılar.

Pelkas ve Bakasetas arasında bir denklik de gol sayılarında gözlemleniyor. Hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarını sarsan Pelkas, hem de Kasımpaşa karşısında takımının tek golünü kaydeden Bakasetas, kulüp kariyerlerinde 61 gole ulaştılar. Oyun tarzı ve kaliteleriyle benzerlik gösteren ikili, bu istatistikte de denkliği koruyor.

Kulüplerde Pelkas, milli takımda Bakasetas

Gol sayılarının eşitliğine rağmen, oynanan maç bazında tabela katkısına göre Dimitris Pelkas'ın, vatandaşına oranla üstünlüğü bulunuyor. Kulüp kariyerinde çıktığı 263 maçta 61 gol atan ve 44 asist yapan Pelkas, maç başı 0,40'lık tabela katkısı yakaladı. 296 maçında 61 gol ve 38 asistle mücadele eden Bakasetas ise bu istatistikte, 0,33 ile Pelkas'ın gerisinde kaldı.

Milli takım performanslarında, kulüp kariyerindeki çizginin tersi bir durum söz konusu. Yunanistan formasını 33 kez terleten Bakasetas, bu maçlarda 2 gol atarken, 3 kez de arkadaşlarına final pasını verdi. 18 kez mavi-beyazlı formayı sırtına geçiren Pelkas ise, milli formayla gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Her iki yıldız, son olarak Yunanistan'ın Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmda birlikte süre almışlardı. Maça ilk 11'de başlayan Bakasetas, devre arasında yerini Pelkas'a bırakmış, her iki oyuncu da mücadeleyi skoru değiştiremeden tamamlamıştı.

Kaynak: TRT Spor