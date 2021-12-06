Süper Lig'in yeni yayın ihalesi konusunda meraklı bekleyiş sürüyor. Konuya ilişkin yeni yayın ve yayıncı sistemi iddiaları da artmakta. Süper Lig, 2022-23 sezonuna yeni yayıncısı veya yayıncıları ile girmeye hazırlanırken futbolseverleri değişen yayın şekillerinin karşılaması da muhtemel gözüküyor.

Süper Lig'in yayın ihalesi ne zaman?

Süper Lig'de yeni yayın ihalesi merakla beklenirken son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

27 Ekim'de Sabah Gazetesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) 9 kişiden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Özdemir, "Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF'den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık" ifadelerini kullanmıştı.

İhaleye ilişkin de bilgiler paylaşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz" demişti.

Dijitalleşme ihtimali

Yayıncılık konusunda dünya genelinde değişim gösteren sistemin yeni yayın ihalesinde de kendini göstermesi bekleniyor. Amazon, DAZN gibi dijital platformların dünya genelindeki etkisi, Türkiye'de de Exxen'in Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlaması ile daha dikkat çeker hale geldi.

Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun köşesine taşıdığı iddiaya göre Süper Lig için de benzer bir sürece girilmesi muhtemel.

İşte Süper Lig'in yeni yayın ihalesiyle dijitalleşmesi muhtemel yayın sistemine ilişkin Sina Koloğlu'nun köşesine taşıdığı ifadeler şu şekilde:

"Yeni yayın ihalesinde bizde de internet üzerinden maç yayınları çeşitliliği artacak bilgisi geldi. Yani Digitürk kutusu tarihe karışabilir. Kulağıma gelen bilgiye göre Süper Lig için 16 ayrı kalem olacak. Örnek veriyorlar mesela sadece Galatasaray maçları, sadece Fenerbahçe maçları, sadece özetler, sadece goller, 4K izlemek istiyorum gibi birçok kalem. İhaleye katılım çeşitliliği de artacak.

Futbol web siteleri de devreye girebilir. Buna göre değişik paketler de olacak. Yayın uydudan internete inince, bizde sorun olabilir. Çünkü internet hızımız çok düşük. Bir örnek veriliyor. Bizde 8MB yükleme hızı önemli gibi gösteriliyor. Halbuki Moldavya’da 156 MB yükleme hızında bir internet ortamında maç yayını yapıldığını öğrendim. Yeni futbol yayınları internete doğru kayıyor bu bir yenilik. Seçenek artıyor ama karşımıza hızı düşük bir internet çıkıyor. Bir yenilik de ‘öde izle’ sistemi gelecek anladığım. 2022’nin ilk çeyreğinde durum netleşir diyorlar"

Mehmet Demirkol: Süper Lig yayınlarını tek bir yerde görmeyebiliriz

Fanatik yazarlarından Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlana Oyna Devam programında daha önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig'in yeni yayın ihalesinde farklı şirketlerin ortak bir yayıncılık sağlayabileceğini belirten Demirkol, "Önümüzdeki dönem için ise kaçak yayınlar konusunda devlet adım atacak. Gelecek yılın Süper Lig yayınlarını tek bir yerde görmeyebiliriz. 2-3 şirket olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Demirkol, "Acun ile konuştum. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı ve yapacağım' dedi. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Onun izlenimini aldım" demişti.