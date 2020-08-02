Süper Lig'e yükselen son takım play-off final maçının sonucunda Fatih Karagümrük oldu. Ligin eski takımlarından Karagümrük en sn 1983-84 sezonunda o zamanki adıyla 1.Lig'de mücadele etmişti. 36 yıl sonra Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e çıkması bir derbiyi daha beraberinde getirdi. Birbirine yakın iki İstanbul semti Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün arasında ciddi bir rekabet var

İki kulübün kurulduğu ilk yıllardan itibaren Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşmalar, yakın deplasman olması ve iki takımında semt takımı olması sebebiyle, taraftarlarının en çok ilgi gösterdiği ve her iki kulübün de en çok hasılat elde ettiği karşılaşmalar olmuştur. Bu iki kulüp arasındaki rekabet kulüplerin kuruldukları ilk yıllara kadar uzanmaktadır. İki takım arasında en son oynanan maç 3 Ekim 2013 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi idi ve Kasımpaşa 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

1921 yılında İstanbul'un Beyoğlu semtinde kurulan Kasımpaşa ile 1926 yılında İstanbul'un Fatih semtinde kurulan Karagümrük arasında çok ciddi bir rekabet söz konusudur. İki takım toplamda sadece 32 resmi maç yapsalar dahi, birbirine yakın olan bu iki semti temsil eden takımları karşı karşıya getiren mücadeleler çok ciddi ilgi görmüştür