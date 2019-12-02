Süper Lig'in penaltı raporu: 31'i tekrar edilmeliydi

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programı, 'Süper Lig Penaltı Raporu' yayınladı. Rapora göre geçerli sayılan 47 penaltının 31'inin tekrar edilmesi gerekiyordu.

02 Aralık 2019, Pazartesi 19:50
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Süper Lig'in penaltı raporu: 31'i tekrar edilmeliydi

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports beIN Manşet programında 'Penaltı Raporu' yayınladı. Rapora göre; Süper Lig'de 47 + 2 penaltı kullanıldı. '+2' ibaresi, tekrarlanan penaltılar için belirtildi. Buna göre geçerli sayılan 47 penaltının 31'inde futbolcular 'Ceza sahası ihlali' gerçekleştirdi. 31 penaltının 20'sinde kaleciler de ihlalde bulundu.

47 penaltının sadece 16'sı nizami bir şekilde atıldı. Kurallara göre tekrarlanması gereken penaltı adeti 31 iken sadece 2 tanesi tekrarlandı. Yazarımız Mehmet Demirkol, konuyla ilgili yorumunda, "Süper Lig'de 47+2 penaltı kullanılmış. Tekrarlanması gereken 31 penaltı var. Sadece 2 penaltı tekrarlanmış. İddiam şu; Fenerbahçe golü atmasaydı, bu penaltı da tekrarlanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

beIN Sports

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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