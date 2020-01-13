Süper Lig takımları son dönemde TFF 1.Lig ekiplerinden transfer yapmayı arttırdı. Galatasaray devre arasında Jesse Sekidika'yı alırken Alanyaspor ise ilk yarıda 11 golle en golcü oyuncu olan Emircan Altıntaş'ı transfer etti. İşte liste...

Jesse Sekidika (Galatasaray)

Galatasaray devre arasında TFF 1.Lig'de 2019-20 sezonu ilk yarısında 8 gol 2 asist yapan Jesse Sekidika'yı transfer etti. Geçen sezon devre arasında Eskişehirspor'a gelen Jesse, toplamda 29 kez TFF 1.Lig maçına çıktı ve 14 gol attı.

Emircan Altıntaş (Alanyaspor)

2019-20 sezonunda Ümraniyespor forması altında 11 gol atıp ilk yarıda en golcü oyuncu olan Emircan Altıntaş, ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor takımına geçti. 1995 doğumlu oyuncu geçen sezonda 8 gol kaydetti.

Aaron Appindangoye (Sivasspor)

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor'un tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan oyuncusu Aaron Appindangoye oldu. Aaron sezon başında Ümraniyespor takımından transfer olmuştu. Gabonlu oyuncu iki sezon TFF 1.Lig'de oynamıştı.

Erce Kardeşler (Trabzonspor)

Trabzonspor sezon başında Altınordu takımının kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etti. Uğurcan Çakır'ın arkasında şans bekleyen Erce bu sezon 6 resmi maçta forma giyerken Altınordu takımında 4 sezon TFF 1.Lig mücadelesi yapmıştı.

Ziya Alkurt (Kayserispor)

Geçen sezon Denizlispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ancak takımdan ayrılan Ziya Alkurt, sezon başında Kayserispor ile anlaştı. Geçen sezon Denizlispor forması altında 10 gol atıp şampiyonlukta katkısı olan 1990 doğumlu oyuncu, son dört sezonda TFF 1.Lig'de 31 gol atmıştı.

Yasir Subaşı (Fenerbahçe & Kayserispor)

Sakaryaspor ve Fenerbahçe altyapısında oynadıktan sonra sarı-lacivertli takımda profesyonel olan Yasir Subaşı, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giymişti. Geçen sezon 24 resmi maça çıkan Yasir, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak oynamadan Kayserispor'a geçmişti.

Barış Alıcı & Berke Özer (Fenerbahçe)

Geçen sezon başında Altınordu takımından Barış Alıcı ve Berke Özer, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Berke Özer Belçika'ya kiralık olarak giderken Barış Alıcı, Ç.Rizespor'a kiralık olarak gitti.

Murat Paluli (Göztepe)

Hatayspor ile geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen Murat Paluli, TFF 1.Lig'den üst lige gelen bir aşka oyuncu oldu. Murat Paluli sezon başında Göztepe'ye gelirken iki tanesi Süper Lig maçı olmak üzere toplam altı resmi maçta görev yaptı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru



