Siyah-Beyazlılar’la son 11 maçtan 28 puan çıkararak muhteşem bir çıkışa imza atan Yalçın, istatistikleri de yıkıp geçti! 2 sezonda 33 lig mücadelesinde görev yapan başarılı hoca, yüzde 66,6’lık kazanma oranı yakaladı. Bu rakam, derbilerde ise yüzde 75’e çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, yapılan transferlerin eleştirilmesine rağmen özellikle; Montero, Rosier, Josef, Ghezzal ve Aboubakar’dan en iyi şekilde yararlandı. Aboubakar golleri, Ghezzal asistleri, Montero ve Rosier savunmadaki sağlam duruşu, Josef de kalitesiyle fark yarattı.

Ligin 19. haftasındaki derbi maçta önceki akşam Galatasaray’ı 2-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde istikrarlı görüntüsüyle dikkati çekiyor. Geçen sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, takımına 15 maçta 10 galibiyet getirdi ve Siyah-Beyazlılar, yüzde 66,6 kazanma oranı tutturdu. 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 7. sırada kalan Kara Kartal, Yalçın’ın göreve gelmesiyle sezonu 3. sırada tamamlamayı bildi. Bu sezonki 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, yine yüzde 66,6’lık galibiyet oranıyla istikrarını korudu.

Camiayı mest etti

Sezonun 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, bir beraberlik,2 yenilgi alan ve bir haftayı maç yapmadan geçen Siyah-Beyazlı takım, 10. sırada kaldı. Sonraki 12 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle performansını artıran Beşiktaş, ilk 7 haftadaki kazanma oranını yüzde 50’den yüzde 66,6’ya yükselterek zirveye yerleşti. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki 2 sezonda 33 maçta rakiplerine 22 kez üstünlük kurarak genelde de yüzde 66,6’lık kazanma oranı yakaladı. Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve bunların 3’ünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılan takım, camia için önemli olan bu karşılaşmalarda galibiyet oranını yüzde 75’e kadar çıkarmayı başardı.

Müthiş bir hava yakalandı

Bu sezon ligde 18 maça çıkıp 38 puan toplayarak zirveye çıkan Kara Kartal, 41 gol atıp kalesinde 21 sayı gördü. Artı 20 averajla bu alanda da ligin en başarılı takımı olan Beşiktaş, özellikle yeni transferlerinin takıma yaptığı önemli katkıyla önemli bir çıkış yaptı. Sezon başında yapılan transferlerin eleştirilmesine rağmen özellikle; Montero, Rosier, Josef, Ghezzal ve Aboubakar’dan tam verim almayı başaran teknik ekip, bu isimlerin katkısıyla önemli bir hava yakaladı.

Nokta atışı transferler...

Önceki akşamki mücadelede gol atamasa da rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırarak takımın skor yükünü başarılı bir şekilde sırtlayan Aboubakar, 8 asistle yıldızını parlatan Ghezzal, bu alanda ön plana çıktı. Valentin Rosier, sağ bekte Sergen Yalçın’ın tam aradığı isim olurken Francisco Montero da her geçen gün artan form grafiğiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah’la yollarını ayırmasının ardından bedelsiz olarak kadroya kazandırılan Josef de Souza da kısa sürede takıma kattığı kaliteye ek olarak önceki akşam da Beşiktaş’taki ilk golünü kaydederek Beşiktaş taraftarını mutlu etti.