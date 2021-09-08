Trabzonspor 'un Yunan fırtınası Anastasios Bakasetas sezona müthiş başladı... Hazırlık maçlarındaki oyunuyla sezona fırtına gibi gireceğinin sinyallerini veren 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadarki performansıyla Süper Lig 'in en iyisi! Tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında resmi karşılaşmalarda en çok gol katkısı yapan isim olarak dikkat çekiyor.

Milli Takım 'da da iddialı

Bordo-Mavili formayla çıktığı 7 maçta 2 kez ağları havalandıran, 4 de asist yapan Bakasetas, Yunan Milli Takımı'yla da sahaya çıktığı 2 sınavda 2 asistle yıldızlaştı. Böylece deneyimli futbolcu toplam9 resmi maçta 2 gol, 6 asistle tam 8 gole direkt katkıda bulundu. Bakasetas'ı, 3 gol, 3 asistle Galatasaraylı KeremAktürkoğlu ve 5 golle Fenerbahçeli Enner Valencia takip ediyor.