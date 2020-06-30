Süper Lig tarihinin en disiplinsiz 10 futbolcusuna göz atmak ister misiniz? Hakemlerin en zorlandığı futbolcular olan bu 10 isim gerçekten de kart canavarı. Caner Erkin'den Emre Aşık'a, Hasan Şaş'tan Emre Belözoğlu'na kadar listede kimler yok ki? Hadi videomuza geçelim...

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