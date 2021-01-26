Süper Lig’in en centilmeni Göztepe

Toplam 909 sarı ve 65 kırmızı kartın kullanıldığı ligin ilk devresinde, maç başına 4,33 sarı, hafta başına 3,1 kırmızı kart çıkarıldı.

Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor’un kırmızı kartla cezalandırılmadığı ligde, İzmir ekibi gördüğü 42 sarı kartla en centilmen takım oldu.

Futbolcuları yedişer kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor ise ligin en "hırçın" takımları olarak dikkati çekti.

En fazla sarı kart derbide

Süper Lig’de 11 sarı kartın gösterildiği 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, en fazla sarı kart kullanılan maç oldu.

Ligin 16. haftasındaki Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği ile 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa müsabakalarında ise hakemler 10’ar kez sarı kartına başvurdu.

Süper Lig’in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasında toplam 4 kırmızı kart gösterildi. Ligde 4 müsabakada ise hakemler ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor ile 6. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçlarında hiç kart kullanılmadı.

Beş futbolcu ikişer kırmızı kart gördü

Atakaş Hatayspor’da Ruben Tiago ve Gökhan Karadeniz, Fatih Karagümrük’te Enzo Roco, Trabzonspor’da Flavio ile Medipol Başakşehir’de İrfan Can Kahveci, ligin geride kalan bölümünde ikişer kez kırmızı kartla oyundan atıldı.

İttifak Holding Konyaspor’da Marko Jevtovic, Atakaş Hatayspor’da Pablo Santos ve Gençlerbirliği’nde Piris Da Motta, 7’şer sarı kartla en fazla sarı kart gören futbolcular oldu.

En fazla Beşiktaş’ın rakipleri kızardı

Süper Lig’in ilk devresinde Beşiktaş’ın rakipleri 7 kırmızı kartla cezalandırılırken, Hes Kablo Kayserispor’un rakipleri hiç eksik kalmadı.

Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor’un rakiplerinin 5 kırmızı kart gördüğü ilk devrede İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Aytemiz Alanyaspor’un rakipleri 4, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir’in rakipleri 3, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’un rakipleri 2, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kasımpaşa’nın rakipleri ise 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

En fazla kırmızı kart 5. haftada

Süper Lig’in 5. haftasında hakemler kırmızı kartını 8 kez, 10. haftada ise 5 defa kullandı.

Ligin 21. haftasında futbolcular kırmızı kart görmedi.

Ligde en fazla kart gösterilen hafta 53 sarı kartla 13. hafta, en az sarı karta başvurulan hafta ise 33 sarı kartın kullanıldığı 6. hafta oldu.

Kart tablosu

Süper Lig’in ilk devresinde takımların gördükleri kartlar şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı

Atakaş Hatayspor 41 7

Aytemiz Alanyaspor 44 2

B.B. Erzurumspor 44 3

Beşiktaş 41 3

Çaykur Rizespor 41 2

Demir Grup Sivasspor 39 1

Fatih Karagümrük 52 5

Fenerbahçe 44 3

Fraport TAV Antalyaspor 41 7

Galatasaray 42 5

Gaziantep FK 52 4

Gençlerbirliği 49 2

Göztepe 42 0

Hes Kablo Kayserispor 41 5

İttifak Holding Konyaspor 52 0

Kasımpaşa 42 5

Medipol Başakşehir 31 3

MKE Ankaragücü 48 2

Trabzonspor 32 3

Yeni Malatyaspor 46 1

Yukatel Denizlispor 45 2

AA