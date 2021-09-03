Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de Fair-Play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti.

İlk 2 haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor 'u 4-1 mağlup ederek keyif veren İzmir ekibi son olarak evinde Fenerbahçe 'ye 2-0 yenildiği maçta da oyunu çirkinleştirmedi. Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı. Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor olurken, kırmızı kartta Alanyaspor 2 kırmızı kartla başı çekti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)