Süper Lig ekipleri transfer için kolları sıvarken yerli oyunculara akın var! Yabancı sınırı gelecek olması herkesin planlarını değiştirirken 4 Büyükler de yerli havuzunu büyütmek istiyor. Sabah'ın haberine göre; Avrupa liglerinde oynayan yerli oyuncular da kulüplerin gündemine gelirken başta kontratı bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi isimler için büyük yarış var.

MERT HAKAN&EMRE KILINÇ İLE ANLAŞMA TAMAM!

BU sezon için kadrosunun büyük bölümünü yabancı oyunculardan oluşturan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon dengeyi değiştirmek için kontratı bitecek yerli oyunculara yöneldi. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Roma'dan Mert Çetin için de nabız yokluyor...

FENERBAHÇE'NİN AKLI İRFAN CAN KAHVECİ'DE

EMRE Belözoğlu'nun önderliğinde yerli avına çıkan Kanarya'nın ilk gözdesi Mert Hakan Yandaş. Galatasaray ile anlaşması bozulması halinde Fenerbahçe oyuncuya açık çek vermeye hazır. Fenerbahçe'nin bir diğer hedef ismi ise İrfan Can Kahveci. Sezonun sona ermesi ile birlikte Başakşehir'in de kapısı çalınacak. Ayrıca Beşiktaş ile kontratı bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve kontratı yenilenmediği için ayrılığın kapısına gelen Dorukhan Toköz ve Roma'dan Mert Çetin de listede.

SERGEN YALÇIN ILE GENÇLERE GÜN DOĞDU

KONTRATI bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumuna göre hareket edecek olan Kartal, ücretinin yükseltilmesini isteyen Dorukhan Toköz'ü de kadroda tutmak istiyor. Sergen Yalçın, altyapıdan isimlere de şans verip yerli takviyesini kulüp bünyesinden yapmayı planlarken Roma'dan Mert Çetin'in de gündemde olduğu iddia ediliyor.

GELECEK İÇİN EN KâRLI TAKIM TRABZONSPOR

KADROSUNDA Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi değeri yüksek olan Türk oyuncuları bulunduran Karadeniz ekibi geleceğe yatırımını da şimdiden yapıyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı bünyesine katan Trabzonspor, Altay'dan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlamak için son aşamaya geldi.

EMRE KILINÇ

Takım: Sivasspor

Kontrat: 30.06.2020

Yaş: 25

Mevki: Orta saha

Değeri: 4.5 milyon Euro

Maç: 21

Gol: 7

Asist: 4

MERT HAKAN YANDAŞ

Takım: Sivasspor

Kontrat: 30.06.2020

Yaş: 25

Mevki: Orta saha

Değeri: 1.6 milyon Euro

Maç: 30

Gol: 10

Asist: 4

MERT ÇETİN

Takım: Roma

Kontrat: 30.06.2024

P.Değeri: 1.6 milyon Euro

Yaş: 23

Mevki: Stoper

Maç: 5

Gol: -

Asist: -





İRFAN CAN KAHVECİ

Takım: M.Başakşehir

Değeri: 7 milyon Euro

Yaş: 24

Kontrat: 30.06.2024

Mevki: Orta saha

Maç: 31

Gol: 6

Asist: 2

KEREM DERBİSİ

FENERBAHÇE ve Galatasaray, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya geldi. Sezon sonu serbest kalacak oyuncunun yakınları ile görüşen Emre Belözoğlu bilgi alırken, Galatasaray da önceki gün menajeri vasıtasıyla Kerem'in durumunu sordu.