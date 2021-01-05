Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, iki farklı performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kadıköy'de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Sarı-Lacivertliler, deplasmanda aldığı sonuçlarla ligin en iyi takımı konumunda. İç sahada çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberliğinin yanı sıra 3 mağlubiyeti bulunan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, rakip sahada ise dün akşam aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Tek yenilgisi Antep'e

Bu sezon ligde dış sahada üst üste çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alan ve sadece Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan Kanarya, sonrasında sadece Gaziantep'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Serisi son bulsa da Paşa karşısında aldığı 3 puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefleyen Fenerbahçe, deplasmandaki zafer sayısını 1 mağlubiyet ve 1 beraberliğin yanı sıra 6. galibiyetiyle geliştirdi. Topladığı 29 puanın 19'unu rakiplerinin evinde kazanan Bulut'un takımı, 10 puanı da Kadıköy'de oynadığı maçlarda hanesine yazdırdı.

Aslıhan Çil



