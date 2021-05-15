Süper Lig 'de perde kapanıyor. Ligin 42. ve son haftasında 18:00'de başlayan tam 6 karşılaşma bulunuyor. Bu maçlar arasında en önemlisi Sivasspor - Kasımpaşa ve Hatayspor - Gaziantep karşılaşmaları öne çıkıyor. Sivas ve Hatayspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için mücadele ediyor. Diğer takımların herhangi bir iddiaları bulunmuyor.

Süper Lig'in 42. haftasında saat 18:00'de oynanan maçların skor takibi ve canlı anlatımını aşağıda bulabilirsiniz.





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