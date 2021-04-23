Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Hafta içinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Trabzonspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynayacağı maça bir kez daha atandı.





Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

İSTANBUL, (DHA)