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Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu. Hafta içinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maça da atandı.

23 Nisan 2021, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında

Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Hafta içinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Trabzonspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynayacağı maça bir kez daha atandı.

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Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

İSTANBUL, (DHA)

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