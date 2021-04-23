Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu. Hafta içinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maça da atandı.
Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Hafta içinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Trabzonspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynayacağı maça bir kez daha atandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
İSTANBUL, (DHA)