Süper Lig 'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Dün hangi maçları hangi hakemlerin yöneteceği Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Atamalarla ilgili yazarımız Deniz Çoban analizlerini aktardı. İşte atamalarda yapılan hatalar ve sürpriz isimlerin geçtiğimiz hafta karnesi...

İşte Deniz Çoban'ın yorumları:

Son hakem operasyonundan sonra, hangi kriterlere göre hazırlandığı belli olmayan, “haftanın hakemleri listesi” her Perşembe, TFF sitesinde yayınlanmaya devam ediyor. Listeyi gözden geçirdiğimde şunları gördüm:

*Geçtiğimiz hafta kural hatası yapan hakemin bu hafta maçı var!(Sarper Barış Saka)

*Geçtiğimiz hafta sahada net penaltıyı vermeyen, VAR’da görev yaptığı maçta da golden önce net bir faulü değerlendiremeyen hakemin maçı var! (Volkan Bayarslan)

*Geçtiğimiz hafta yönettiği maçlarda çok net kırmızı kartları atlayan hakemlerin maçı var! (Erkan Özdamar, Halil Umut Meler, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşat Filiz)

*Geçtiğimiz hafta yönettiği maçta VAR uyarısına rağmen net penaltıyı çalmayan hakemin maçı var! (Yaşar Kemal Uğurlu)

Geçtiğimiz hafta ev sahibi takımın net penaltısını vermeyerek, ligin düşme hattında gidişatı etkileyen hakemin maçı var! (Yasin Kol)

Bir de Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor maçına atanan adını ilk defa duyduğumuz Ozan Ergün’ün maçı var! Bu hakem Süper Lig hakemi değil. Belli ki gelecek vaat ediyor(!) Kariyerinde sadece 2 (yazıyla iki) 1.Lig maçı yönetmiş. Bu işi takip eden birisi olarak hiçbir başarısına şahit olmadığım bir hakem!

Soru şu: Üst ve alt sıralarda önemli mücadelenin olmadığı bir dönemde; sayıca az, yetenekçe kıt, hata yapmakta cömert bu hakem grubuyla; önlem alınmayacak olursa, aklıselim galip gelmezse, önümüzdeki sezon nasıl geçer?







