Sezona istediği başlangıcı yapamayan Sivasspor , sahasında ağırladığıHatayspor’u 4-0 yenerek ligde 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Hatayspor karşısında 4 asist yaptı ve Süper Lig ’de şu ana kadar sezonun en iyi performansını göstererek dikkatleri çekti. Kritik maça Max Gradel’in başarılı performansı damgasını vurdu. Gradel, Hatayspor karşısında; 3 asist, 6 şut pası, 5 gol fırsatı, 1 penaltı kazandırma, 1 direkten dönen şut, 5 orta isabeti, 3 uzun top isabeti ve 4 ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu.

Sezonun en iyisi

Süper Lig’de şu ana kadar sezonun en iyi performansını gösteren Gradel, başarılı istatistiğiyle geçen sezon olduğu gibi bu yıl da takımın en önemli hücum silahı olacağını gösterdi. 4 asistlik performans Sivas’ta bir ilk olarak kayıtlara geçti. Türkiye kariyerinde ilk kez hattrick yapan Yatabare ise Sivasspor tarihinde bir maçta en az 3 gol atan 7. isim olmayı başardı.