TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek. Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı. 1994-1995 sezonundan beri Süper Lig’den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984’te düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele edecek.

Büyük heycan

Eryaman Stadı’nda yarın saat 21.00’de başlayacak Adana Demirspor-Karagümrük müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, geçen sezon da Hatayspor-Gaziantep FK final maçında düdük çalmıştı.

Ev sahibi tam kadro

Adana Demirspor, kader maçına tam kadro olarak çıkacak. Hafif sakatlığı bulunan Volkan Şen’in yapılan kontrollerde oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Lacivert-Mavililer’de başka sıkıntı bulunmuyor

Karagümrük'te son dakika

Karagümrük’te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor’a karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde ayrıca sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım’ın durumu maç saatinde belli olacak.

En golcü iki takım

Final maçı TFF 1.Lig’in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Güney ekibi, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, Kırmızı- Siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.











