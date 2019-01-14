Sözleşmesinin bitimine yarım sezon kala Ryan Babel'i 2 milyon Euro'ya Fulham'a satmayı başaran Beşiktaş, son dört sezonda oyuncu satışlarından 90.7 milyon Euro kazandı ve giderler düştüğünde 40.3 milyon Euro kâr etti. Siyah-beyazlılar hem gelir hem de kâr rakamı ile ligin en iyisi oldu ve ardından gelen beş takımın toplamından daha fazla kazanç sağladı.

Bu dönem içinde Galatasaray 84.9 milyon Euro; Fenerbahçe 71,56 milyon Euro gelir sağladı. Ancak sarı-kırmızılılar, transfere harcadığı yüksek rakamlar nedeniyle 3.9 milyon Euro zarar etti. Fenerbahçe de 14.9 milyon Euro eksiye düştü. Trabzonspor ise 13.4 milyon Euro zararda. Bursaspor'un (geliri 42.06 milyon Euro) 27 milyon Euro kâr elde ettiği dönemde, Başakşehir ise 2.3 milyon Euro kâr etti.

30 YAŞ VE ÜZERİNDEN 44.3 MİLYON EURO

Satıştan büyük gelir elde eden Beşiktaş, 30 yaş ve üstü oyuncularından da bu süreçte 44.3 milyon Euro kazandı. Ryan Babel'i 2 milyon Euro'ya gönderen siyah beyazlılar, daha önce Demba Ba'yı 13 milyon Euro'ya, Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya, Marcelo'yu 7 milyon Euro'ya, Fabri'yi de 6 milyon Euro gibi büyük rakamlara satmıştı.

Öte yandan 2018-19 transfer döneminde oyuncu satışından 102 milyon Euro kazanan Türk kulüpleri, aldığı futbolculara 58 milyon Euro ödeyerek 44 milyon Euro kâr elde etti. 18 lig ekibi 2017- 18 sezonunda ise 130 milyon Euro'luk gelir karşılığında 127 milyon Euro'yu transfere harcamış ve 3 milyon Euro kâr sağlayabilmişti. Geçen sezona göre ligin kar miktarı yaklaşık 15 katına çıktı.

ARAPLARDAN EN FAZLA PARA F.BAHÇE'YE

Türk ekipleri, 2018-2019 sezonunda kazandıkları paranın yarısını ise Arap ülkelerinden kasasına koydu. Geçtiğimiz yaz ve hâlâ devam eden kış transfer dönemlerinde Süper Lig takımları 100 milyon Euro'luk futbolcu transferi gerçekleştirirken bu paranın 50.4 milyon Euro'su Araplardan geldi. Arap ülkelerinden en çok parayı kazanan takım unvanını ise Fenerbahçe aldı. Sarı- lacivertliler, Josef, Giuliano ve Fernandao'nun satışından 25 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Kaynak: Sabah / Taner Karaman