Süper Lig'e erteleme iddiası!
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bugün bir araya gelecek. Saat 14.00’te video konferans yöntemiyle yapılacak görüşmede; 12 Haziran’da başlayacağı açıklanan Süper Lig’in bir hafta sonra start almasının gündeme getirileceği iddia ediliyor.
Trabzon , Sivas ve Alanya eksiksiz çalışırken, korona testlerinde pozitif vakalar çıktığı için bir süre idman yapamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın ertelemeden yana oldukları öğrenildi. 1. Lig kulüplerinin de 19 Haziran yerine 26 Haziran’da maçlara başlama isteğinde oldukları kaydedildi.