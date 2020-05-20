Trabzon , Sivas ve Alanya eksiksiz çalışırken, korona testlerinde pozitif vakalar çıktığı için bir süre idman yapamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın ertelemeden yana oldukları öğrenildi. 1. Lig kulüplerinin de 19 Haziran yerine 26 Haziran’da maçlara başlama isteğinde oldukları kaydedildi.