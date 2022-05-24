Kasımpaşa’nın yıldız futbolcusu Umut Bozok sezonun son maçını da boş geçmedi. Lacivert-Beyazlılar sezonu İzmir’de Altay’ı 4-2 yenerek kapatırken Umut 2 gol kaydetti. Umut ligde giydiği 38 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol krallığında zirvede yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Fransa Ligue 2’de de gol krallığı sevinci yaşamıştı. 2017-18 sezonunda Nimes formasıyla 36 maça çıkan Umut rakip fileleri 24 kez havalandırmıştı. Bu sezon en skorer ikinci sezonunu yaşayan Umut, Kasımpaşa formasıyla 9 golün de hazırlayıcısı oldu ve doğrudan 29 gole katkı sağladı.

Balotelli yakalayamadı

En yakın rakibi Balotelli’nin (19) önünde krallık tacını takan Umut Bozok’un performansındaki bir ayrıntı ise son derece önemli. Ligin 8. haftasında Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla ceza sınırına gelen başarılı forvet ligin son maçına kadar tam 29 haftayı ceza sınırında geçirdi. Bu süreçte tek sarı kart görmeden gol krallık yarışını sahada sürdürmeye devam eden Umut, özellikle sezonun ikinci yarısında Muleka’nın gelişiyle yedekten de olsa Paşa’ya katkı vermeye devam etti.