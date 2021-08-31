Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ’la 2-2 berabere kalıp ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ’de teknik direktör Ünal Karaman’la yol ayrımına gelindi. Bu sezona büyük umutlarla giren başkan Mehmet Sepil’in hem alınan sonuçlardan hem de oynanan futboldan memnun kalmadığı öğrenilirken, yönetimin deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Göztepe’nin başında 2020-2021 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu sezon ise 3 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında geriye düşüp 1’er puanla ayrıldı.

Yeni hoca geliyor

Kariyerindeki ilk hocalık deneyiminde Alanyaspor ’un başında harika bir sezon geçiren, ancak bu seneye kötü başlayan Çağdaş Atan’ın da görevine son verildi. Genç teknik adamla vedalaşan Alanyaspor’un, teknik direktör konusunda tercihini kısa süre içerisinde yapacağı belirtildi.

3 haftada 5 hoca gitti

Süper Lig’de 3. hafta sonunda teknik direktör ayrılığı sayısı 5’e yükseldi. Daha önce Kasımpaşa’da Şenol Can, Kayserispor’da ise Yalçın Koşukavak görevden alınmıştı. Adana Demirspor’da Samet Aybaba’nın ardından Alanya ve Göztepe’deki ayrılıklarla sayı 5’e yükseldi.