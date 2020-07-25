Süper Lig'de ateş hattında düğüm çözülüyor... 35'er puanı bulunan Denizlispor 'un, Ankaragücü mücadelesinde, Rizespor'un ise Fenerbahçe deplasmanında alacağı 1 puan ligde kalmasını sağlayacak. Hatta Denizli yenilmezse kaybetse bilei Rize büyük ihtimalle lige tutunacak. Yeşil- Mavililer’in ligden düşmesi için tek seçenek Denizli ve Kayseri ile 35 puanda buluşmaları. Karadeniz ekibi bu durumda 1. Lig’in yolunu tutacak. 32'şer puanı bulunan Yeni Malatyaspor ve Kayserispor, son hafta kazansalar bile bu yetmeyecek, ikili, üçlü hatta dörtlü averaja ihtiyaç duyacaklar.

Aynı puana gelirlerse...

Denizlispor, Ankaragücü'ne, Rizespor, Fenerbahçe'ye yenilir, Kayserispor, Trabzonspor 'u, Yeni Malatya, Gaziantep'i devirirse 4 takım 35'er puanla sıralanacak. Bu durumda Rizespor ve Kayseri ligde kalacak, Denizli ile Yeni Malatya düşecek.

Kayseri, Denizli'ye bağlı

Kayseri’nin ligde kalması için öncelikle Denizli’nin kaybetmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse Sarı-Kırmızılılar, Trabzon’u devirmesi halinde lige tutunacak.

Denizlispor nasıl ligde kalır?

Yeşil-Siyahlılar, Ankaragücü maçından beraberlikle ayrılırsa hiçbir sonuca bakmadan ligde kalmayı garantiliyor. Rize puan alır, Yeni Malatya kazanamaz, Denizlispor Kayseri ile 35 puanda bitirirse düşen 3. takım olacak.

Yeni Malatyaspor nasıl ligde kalır?

Yeni Malatya’nın önümüzdeki sezon da Süper Lig’de yer alabilmesi, Denizli ile ikili averaj kalmasına bağlı. Bu durumda Kayseri kazanamayacak, Rize de puan alacak. Diğer tüm sonuçlarda, Sarı-Kırmızılılar TFF 1. Lig’in yolunu tutacak.

Çaykur Rizespor nasıl ligde kalır?

Rizespor’un düşmesi, Denizlispor ve Kayserispor ile 3’lü averaja kalması durumunda gerçekleşecek. Karadeniz ekibi deplasmanda Fenerbahçe’den puan alması durumunda rakiplerinin ne yaptığına bakmadan ligde kalacak.

Kayserispor nasıl ligde kalır?

Kilit takım Denizli yenilirse ligde kalma şansı en yüksek ekip Kayseri. 4’lü ve 3’lü averajlarda üstün olan Sarı-Kırmızılılar, Rize ile başbaşa kalırsa düşüyor. Denizli ile ikili averajda üstün olan Sarı-Kırmızılılar, Ege ekibi 1 puan alırsa veda edecek.