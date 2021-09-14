Süper Lig’den 5 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 5 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük’ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep’in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ’un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.





Hukuk Müşavirliği'nce 14.09.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- EYÜPSPOR Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EYÜPSPOR Kulübü idarecisi FATİH KULAKSIZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin 11.09.2021 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 12.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş Kulübü Başkanı BAYRAM AKGÜL'ün 11.09.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı TAHİR ŞAHİN'in 11.09.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BURSASPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-BURSASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KÜRŞAT BEKİROĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- PENDİKSPOR Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 5/1 ve 3/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü futbolcusu TOLGA YAKUT'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü futbolcusu HASAN ULAŞ UYĞUR'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü futbolcusu ABDULKADİR KUZEY'in 12.09.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü YÜKSEL ÖZÇİMEN'in 12.09.2021 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu YİĞİT KOTAN'ın 12.09.2021 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu OKAN AYTEKİN'in 12.09.2021 tarihinde oynanan BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK-ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-HENDEK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- 76 IĞDIR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan 76 IĞDIR BELEDİYE SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BUĞRA TEMEL'in 12.09.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-HACETTEPE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KARŞIYAKA Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 5/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan MODAFEN-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



