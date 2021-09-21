Çaykur Rizespor , sahasında Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın 14. dakikasında Rizespor forması giyen Fabricio Baiano, kendisini yere bıraktı. O anlarda gole giden Altaylı Erhan Çelenk, rakibinin sakatlandığını gördü ve rakip kaleye çok yakın olmasına rağmen topu dışarı attı.

Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden büyük destek gördü. Taraftarlar, Erhan Çelenk için 'Helal olsun sana' şeklinde tezahürat yaptı.