Hasret sona erdi, Süper Lig'de yeni sezon bugün oynanacak olan "İstanbulspor-Trabzonspor" maçıyla başlıyor.

Bordo-mavili ekip geçen sezonun üzerine bir kez daha şampiyon olabilecek mi?

Beşiktaş , Valerien Ismael ile başarılı olur mu?

Fenerbahçe sil baştan takım kurdu; Jorge Jesus ile uzun yıllar sonra şampiyonluk gelir mi?

Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray zirve adayı mı?

Misli.com ekibinden Serkan Çalışır, sizler için yeni sezona girerken Dört Büyükleri mercek altına aldı...

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BEŞİKTAŞ

Hücum hattındaki üçlüyü tamamen değiştiren Siyah-Beyazlılar, hazırlık maçlarında istenilen sonuçları alamasa da Avrupa kupalarında yer almadığı sezonda enerjisinin çoğunu tamamen lige harcayarak şampiyonluk yarışında sezonu en önde tamamlamak isteyecektir.

Domagoj Vida, Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz gibi isimlerin artık kadroda olamayacağı Beşiktaş’ta TD Valerien Ismael, yazın çok sıkı çalışan Emirhan İlkhan’dan eğer Torino’ya transfer olmazsa daha fazla yararlanmaya çalışacak. Ayrıca geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık geçiren Gedson Fernandes de takımın as isimlerinden biri olacak.

Kasımpaşa’da yarım sezonda gösterdiği 12 gol- 4 asistlik performansıyla Jackson Muleka ile birlikte Cenk Tosun ve Wout Weghorst’tan geçen sezona göre daha yüksek bitiricilik bekleniyor. Elbette bu isimleri beslemesi beklenen Rachid Ghezzal’ın performansı da belirleyici olacak.

Genel olarak bakıldığında takımın savunması en riskli olabilecek bölge gibi duruyor. Francisco Montero ve Romain Saiss’in sezon öncesi yaşadığı sakatlıklar ile birlikte Emrecan Uzunhan ve kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Serdar Saatçı’nın tecrübesizlikleri sezon içerisinde takımı sıkıntıya sokabilir.

Geçen Sezon Dikkati Çeken İstatistikler:

*İlk 20 dakikalık zaman diliminde Trabzonspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takım (5 Gol)

*81-90+ zaman diliminde ligin en fazla gol yiyen takımı (14 Gol)

*Ligde maç başına en fazla şut imkanı yaratan takım (14,87 şut)

*Ligde maç başına rakiplerine en az şut imkanı veren takım (10,42 şut)

*Ligde maç başına rakiplerine en az kaleyi bulan şut imkanı veren takım (3,50 şut)

FENERBAHÇE

Geçen sezonun ikinci yarısında oldukça iyi performans gösterse de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus ile başlarken Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev karşısında alınan sonuç hayal kırıklığı yarattı.

Min-Jae Kim’i kulüp tarihinin önemli bonservis ücretlerinden biriyle Napoli’ye satan Fenerbahçe, kafada yollarını ayırdığı Mesut Özil ile kağıt üzerinde de yolları ayırdı.

Luiz Gustavo ve Jose Sosa da bu sezon takımda yer almayacak diğer isimler.

Geçen sezonu takımda kiralık geçiren Diego Rossi’nin bonservisini alan Sarı Kanaryalar, takıma dahil ettiği yeni isimlerin çoğunu hücum ağırlıklı seçti.

Cagliari’den Joao Pedro, Santa Clara’dan Lincoln, Watford’dan Joshua King ve Tiago Çukur, PSV Eindhoven’dan Bruma ve Fatih Karagümrük’ten Emre Mor… Yine de bitiricilik anlamında yüksek seviyede bir forvetin henüz alınmaması büyük handikap.

Kim’in takımdan ayrılması sonrasında Serdar Aziz, Attila Szalai ve Marcel Tisserand’dan oluşan savunma rotasyonuna takviye şart gibi gözüküyordu; Flamengo’dan Gustavo Henrique kiralandı, Marsilya’dan Luan Peres alındı.

Özellikle hücuma dönük isimlerin çokluğu nedeniyle sezon içerisinde yeteri kadar süre alamayan oyuncuların durumdan rahatsız olması muhtemel.

Geçen Sezon Dikkati Çeken İstatistikler:

*Ligde maçları en fazla “Toplam 2-3 Gol” aralığında biten takım (25 kez)

*81-90+ zaman diliminde ligin en fazla gol atan takımı (16 Gol)

*Ligde en fazla gol atan takım (73 Gol)

GALATASARAY

Geçen sezon Avrupa Ligi’nde aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına önemli katkılarda bulunan Galatasaray, Süper Lig’de ise oldukça kötü bir yıl geçirmiş ve zaman zaman düşme hattına oldukça yaklaşmıştı.

Yeni sezona başlarken Domenec Torrent ile yollar ayrıldı; UEFA Kupası kazanan kadronun en önemli isimlerinden olan Okan Buruk takımın başında olacak.

Transfer döneminde Marcao’yu Sevilla’ya satarak önemli bir gelir elde eden Sarı Kırmızılılar, Mostafa Mohamed’i de kiralık olarak Nantes’a yolladı. Mbaye Diagne, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Alpaslan Öztürk de bu sezon takımda yoklar.

Stoper bölgesine Konyaspor’dan Abdulkerim Bardakcı’yı alan Sarı-Kırmızılılar’da, Okan Hoca’nın hala takviyeye ihtiyacı var. Sol bekte Patrick Van Aanholt’un rotasyonuna Kazımcan Karataş alınarak o bölge daha sağlam hala gelirken savunmanın sağında takıma yeni katılan Leo Dubois’in yanına sezonu daha verimli götürebilmek adına bir isim daha lazım olacak. Üstelik Dubois hazırlık maçında sakatlandı…

Hücum hattında 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in yanına Haris Seferovic hamlesi yapılırken, Ali Akman’ın da gündemde olduğu söyleniyor. Geçen sezonu kiralık gittikleri takımlarda oldukça iyi geçiren Yunus Akgün ve Emre Akbaba’nın performansları da yeni sezon öncesi merak ediliyor.

Geçen Sezon Dikkati Çeken İstatistikler:

*Ligde maç başına en fazla korner kazanan takım (6,21 korner)

*Ligde maçlarında en fazla korner kullanılan takım (10,79 korner)

*31-40 zaman diliminde Adana Demirspor ile birlikte ligin en fazla gol atan takımı (11 Gol)

*61-70 zaman diliminde ligin en az gol atan takımı (2 Gol)

*41-50 zaman diliminde ligin en fazla gol yiyen takımı (14 Gol)

*61-70 zaman diliminde ligin en fazla gol yiyen takımı (10 Gol)

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonu zirvede kapatan Trabzonspor, 38 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken 3 kulvarda yarışacağı bu sezonda da ipi en önde göğüslemek isteyecektir.

Sezon açılışını Sivasspor’u 4-0 yendikleri Süper Kupa zaferiyle yaptılar…

Hiç şüphesiz ki yaz transfer döneminde en önemli kayıpları Anthony Nwakaeme oldu. İstekleri yönetimin kafasındaki rakamın üstünde olan Nijeryalı oyuncu ile yollar ayrılırken yokluğunu doldurmak adına geçen sezon Başakşehir’de kiralık olarak görev alan Trezeguet kadroya dahil edildi.

Yerli oyuncu rotasyonuna Kasımpaşa’dan Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı eklenirken; Bruno Peres ve Serkan Asan’ın ilk haftalarda sakatlık nedeniyle oynayamayacak olması nedeniyle Jens Stryger Larsen, sağ bek bölgesine monte edildi. Stefona Denswil’in bonservisi alındı, TD Abdullah Avcı “sağ” stoper için hamle yapmayı düşündüklerini söyledi.

Hazırlık maçlarında alınan skorlar taraftarları memnun etmemişti ancak Süper Kupa’da Sivasspor karşısında sergilenen performans yeni sezon öncesinde taraftarlara güven verdi.

Yine de hücum bölgesinde Andreas Cornelius ve Djaniny ikilisi bütün sezonu götürmekte sıkıntı yaşayabilir.

Geçen Sezon Dikkati Çeken İstatistikler:

*Ligde maçları en fazla “Karşılıklı Gol Var” biten takımı (26 kez)

*Ligde en fazla maçta gol atan takım (36 maç)

*Maçların ilk 10 dakikalık diliminde en az gol yiyen takımı (1 Gol)

*Ligde Başakşehir ile birlikte maç başına en az gol yiyen takım (0,95 Gol)







