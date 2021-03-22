Türk futbolunda ve Süper Lig’de son 3 sezonda ilginç bir rekabet oluştu. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında 2018-19 sezonundan bu yana oynanan maçlar ve olaylar ligin kaderini etkiledi, gündem yarattı.

İşte futbolda adeta derbi rekabetlerini andıran yeni rekabet:

2018-19 sezonu:

Ligin 32. haftasında Rize’de oynanan maçta Galatasaray, 90+7’de Diagne ile 3-2 kazandı. Heyecan fırtınasına dönen maçta hakem Serkan Çınar’ın kararları tartışıldı. Emre Akbaba kariyerini şanssızca etkileyen sakatlığı yaşadı. Maç tam 9 dakika uzadı. Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal, “Silahım yanımda olsa hakemi vururdum” sözüyle güne damga vurdu. Protokol tribünü karıştı.

2019-20 sezonu:

Pandemi sürecinde Rize’de oynanan maçı Ç.Rizespor 2-0 kazandı, Galatasaray şampiyonluk yarışından koptu. Ancak sarı-kırmızılıları esas yıkan olay, Fernando Muslera’nın şanssız sakatlığıyla, 8 ay sahalardan uzak kalmasıydı. Maça da tam 9 dakika uzatma verildi.

2020-21 sezonu:

Bu kez İstanbul’da tarihi bir maç oynandı. Çaykur Rizespor ilk kez Galatasaray’a 4 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim ve Çaykur Rizesporlular arasında gerilim yaşandı. 90+2’de Fernando ile kazanan Ç. Rize, 2 yıl önceki Diagne rövanşını aldı. Şampiyonluk yolunda Cim Bom yara aldı.

Muriç polemiği

2018-19 sezonunun bitiminde Galatasaray’ın çok istediği Vedat Muriç, ezeli rakip Fenerbahçe’ye gidince gerginlik oldu. Sarı-kırmızılılar, “Rize’de bir Aslan var” sözüyle tanımladıkları Muriç’in Fenerbahçe’ye gitmesine tepki gösterdi.

Diagne rövanşı

2018-19 sezonunda Ç.Rizespor deplasmanında 90+7’de Diagne ile 3-2 kazanan Galatasaray, twitter üzerinden, gülme şekilleri yazılıp, ‘Diagne attı’ ifadeleri kullanılmıştı. Bu sezon ise benzer şekilde uzatma anlarında gülen Ç.Rizespor, aynı gülüş şekliyle twitter üzerinden, ‘Çaykur Rizespor kazandı’ diye yazdı, rövanşı aldı. (Skorer)