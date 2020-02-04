DG Sivasspor

Devreyi 4 puan farkla zirvede kapatan Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda devirip moralli başlamıştı ikinci yarıya. Pozitif hava son iki haftadaki 5 puanlık kayıpla son buldu. Artık liderlik koltuğunda rahat değiller.

M.Başakşehir

Başakşehir ikinci yarıya başladığı sıradaki yerini maç fazlasıyla da olsa koruyor. Fenerbahçe deplasmanında kaybetseler de iç sahada aldıkları 2 galibiyetle zirve yarışından uzaklaşmadılar.

Trabzonspor

Geriden gelip Fenerbahçe’yi devirerek hem 3 puan hem de büyük moral kazanan Trabzonspor, ikinci yarının kârlı takımlarından. Bir maçı eksik olan Fırtına, ligin gizli lideri konumunda bulunuyor.

A.Alanyaspor

Alanyaspor ikinci yarının en başarılı iki takımından biri. Bıraktığı yerden devam eden Turuncu- Yeşilliler 5’te 5 yaparak zirveyle farkı 3 puana indirdi. Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanında final gibi bir maça çıkacaklar.

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Başakşehir’i yenerek ikinci yarıya 2’de 2 yaparak büyük moralle gimişti. Kritik Trabzonspor virajında 45. saniyede öne geçseler de kaybettiler, 3 basamak birden aşağı indiler.

Galatasaray

Geçen sezon ikinci yarıdaki çıkışıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray devre arasından sonra yine vites artırdı. İkinci devrede 3’te 3 yapan Sarı-Kırmızılılar, zirveyle 10 puanlık farkı 5’e indirdi.

Beşiktaş

İkinci yarıya üst üste iki yenilgi ile başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın gelişiyle birlikte toparlandı. Rize galibiyeti ve Lider Sivas’ın üst üste kayıpları, Kartal’ın yeniden zirve hesaplarına dahil olmasını sağladı.

Mini yorum / Erman Özgür

Hesap kitap zamanı

Süper Lig’in en çekişmeli sezonunda şampiyonu belirleyecek birkaç kriter var. İlki, baskı. Bunun üstesinden gelme ihtimali daha zayıf olan takımlar Sivas ve Alanyaspor. Son 2 haftadaki kayıplarıyla Sivasspor bunun en güzel örneği. Bir diğeri şampiyonluğu çok isteyen ve aşırı konsantrasyonu yönetmekte zorlanma ihtimali yüksek, sahada olduğu kadar saha dışında da birbirini çelmelemeye çalışan Trabzon ve Fenerbahçe var. Ligimizin en iyi futbol oynayan takımları Başakşehir ile birlikte bu iki takım. Bir de son 2 şampiyonlukta olduğu gibi az hata yaparak işi götüren Galatasaray ve Sergen Yalçın’la iyi başlamış olsa da şansı az olan Beşiktaş var. Bu takımların oyunlarının, istenen seviyenin altında olması, Beşiktaş’ın ise kalecisi ve savunma hattının bireysel hataya çok müsait oluşları sürpriz yapmalarının önündeki engel. Bu görüntü üzerinden kendi içindeki problemi en çabuk çözen takım ipi göğüsleyecek.