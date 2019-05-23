MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert- Caiçara, Mahmut, Attaham, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Mossoro, Visca, Elia, Bajic SAKAT: Alexandru Epureanu, Arda Turan, Demba Ba, Emre CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 30 TL, Batı Alt - Üst 25 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR Haydar- Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Ozan, Efecan, Villafanez, Djalma, Cisse SAKAT: Mbilla Etame, Isaac Sackey CEZALI: Yok --------------------------------------------------
BEŞİKTAŞ Karius- Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Ljajic, Kagawa, Burak SAKAT: Dorukhan, Gökhan Gönül CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C - 800 TL, VOLVO 1903 B - D - 750 TL, VOLVO 1903 A - E - 680 TL, VIP - 680 TL, 1. Kategori - 245 TL, 2. Kategori - 225 TL, 3. Kategori - 205 TL, 4. Kategori - 195 TL, 5. Kategori - 165 TL, 6. Kategori - 150 TL, 7. Kategori - 100 TL, 8. Kategori - 90 TL, Misafir Tribünü 90 TL
KASIMPAŞA Scuffet- Popov, Youssef, Veysel, Hafez, Tarkan, Pavelka, Koita, Hajradinovic, Trezeguet, Perica SAKAT: Ramazan Köse, Abdul Khalil,Loret Sadiku CEZALI: Yok --------------------------------------------------
DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Diabate, Douglas, Özer Hurmacı, Muhammet Demir SAKAT: Emre Kılınç CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP 65 TL, Maraton 43 TL, Kale Arkası 43 TL, Misafir Tribünü 57 TL
GALATASARAY Muslara- Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne SAKAT: Emre Akbaba CEZALI: Yok --------------------------------------------------
ÇAYKUR RİZESPOR Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriç SAKAT: Nakoulma CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Maraton 80 TL, Kale Arkası 40 TL, Kapalı Dağ 40 TL, Kapalı Deniz 40 TL, Misafir Tribünü 52 TL
TRABZONSPOR Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega SAKAT: Onazi CEZALI: Amiri