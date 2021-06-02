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Süper Lig'de yabancı sayısı kaç kez değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek dönemde uygulanacak yabancı sınırı hakkında açıklamasını yaptı. Geçen sezon pandemi nedeniyle devre arasında 16'ya çıkarılan yabancı sayısı kademeli olarak düşecek. 2021-22 sezonunda 8'i sahada toplam 14 yabancı hakkı olacak ve bu sayı yıllar geçtikçe inecek. İşte 1977'den günümüze yabancı sayısı değişimi...

02 Haziran 2021, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yabancı sayısı kaç kez değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek dönemde uygulanacak yabancı sınırı hakkında açıklamasını yaptı. Geçen sezon pandemi nedeniyle devre arasında 16'ya çıkarılan yabancı sayısı kademeli olarak düşecek. 2021-22 sezonunda 8'i sahada toplam 14 yabancı hakkı olacak ve bu sayı yıllar geçtikçe inecek. İşte 1977'den günümüze yabancı sayısı değişimi...

1977/78: 2

1989/90: 3

1996/97: 3+1

1998/99: 5

2001/02: 5+1

2002/03: 5+1+2 (2 tribünde)


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2004/05: 6

2007/08: 6+2

2010/11: 6+2+2 (2 tribünde)

2011/12: 6+2

2013/14: 6+0+4 (4 tribünde)

2014/15: 5+3

2015/16: 14

2020/21, 2. yarı: 14+2 (toplam 16 yabancı)


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Gelecek sezondan itibaren

2021/22: 8+6

2022/23: 7+5

2023/24: 6+4

(İlk 11 yabancı sayısı+diğer yabancılar)

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