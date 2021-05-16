Süper Lig'de 2020-21 sezonu sona ererken gol kralı da son hafta maçları ile netleşti. Son haftaya gol krallığı sıralamasında ilk basamak giren 22 gollü Aaron Boupendza adını listeye yazdırdı. Gabonlu oyuncunun ardından Beşiktaşlı Cyle Larin ve yine Hataysporlu Mame Diouf geldi. Her iki oyuncu da sezonu 19'ar golle tamamladı

Adem Büyük en golcü Türk oyuncu oldu

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu. Takımının Galatasaray ’a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı. Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

En son Burak Yılmaz

Süper Lig'de gol kralı olan son yerli oyuncu Burak Yılmaz oldu. 2012-13 sezonunda Galatasaray forması altında 24 golle gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından yabancı isimler gol kralı oldu.

2013-14 Aatıf Chahechouhe / Sivasspor (17 gol)

2014-15 Fernandao / Bursaspor (22 gol)

2015-16 Mario Gomez / Beşiktaş (26 gol)

2016-17 Vagner Love / Alanyaspor (23 gol)

2017-18 Bafetimbi Gomis / Galatasaray (29 gol)

2018-19 Mbaye Diagne / Galatasaray (30 gol)

2019-20 Alexander Sörloth / Trabzonspor (24 gol)

2020-21 Aaron Boupendza / Hatayspor (22 gol)



