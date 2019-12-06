Süper Lig'in 13. haftası ayrı bir heyecana sahne olmuştu. Puan Durumu'na baktığımızda Sivasspor'un liderliği değişmedi. VAR kararları bazı karşılaşmaların sonuçlarına yine etki etti. Peki VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu? İşte Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın hazırladığı Süper Lig 13. hafta VAR'sız puan durumu...

13. hafta VAR'sız puan durumu...

Göztepe +3

Kasımpaşa +3

Kayserispor +2

G. Birliği +1

Sivasspor 0

Galatasaray 0

Trabzonspor 0

Fenerbahçe 0

Beşiktaş -2

Alanyaspor -2

Ankaragücü -2

Başakşehir -2

Gaziantep -4



