Süper Lig'de "VAR" olmasaydı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Fanatik Yazarı ve eski hakem Deniz Çoban VAR'sız puan durumunu paylaştı. İşte Süper Lig 13. hafta VAR'sız puan durumu...

06 Aralık 2019, Cuma 13:57
- A +
Süper Lig'de 'VAR' olmasaydı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 13. haftası ayrı bir heyecana sahne olmuştu. Puan Durumu'na baktığımızda Sivasspor'un liderliği değişmedi. VAR kararları bazı karşılaşmaların sonuçlarına yine etki etti. Peki VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu? İşte Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın hazırladığı Süper Lig 13. hafta VAR'sız puan durumu...

13. hafta VAR'sız puan durumu...

Göztepe    +3

Kasımpaşa   +3

Kayserispor  +2

G. Birliği  +1

Sivasspor   0

Galatasaray  0

Trabzonspor  0

Fenerbahçe   0

Beşiktaş   -2

Alanyaspor  -2

Ankaragücü  -2

Başakşehir  -2

Gaziantep   -4


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...