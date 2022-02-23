Süper Lig'in gündeminde yeni yayın ihalesi bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir türlü istediği teklifleri alamamıştı. 2016'da BeIN Sports'un yaklaşık 600 milyon Dolar'lık teklifi kabul edilirken, şu anda konuşulan rakamlar bu rakamın yanından dahi geçemiyor. Futbolumuzun değeri azalırken, taraftarları tribünlere çekmemiz de bir hayli zorlaştı.

Yasak kalktı, sonuç hayal kırıklığı oldu

Bu gerçekleri rakamlar ortaya çıkarıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12. haftaya kadar yüzde 50 kapasiteye müsaade edilirken, sonrasında yüzde 100 kapasiteyle tribünler açıldı. Bu kararın ardından tribünlerin dolması beklenirken, sonuç hayal kırıklığı oldu.

En iyisi 22 binde kaldı!

Bu sezon gümbür gümbür şampiyonluğa koşan, en yakın rakibi Konyaspor' tam 14 puan fark atan Trabzonspor'un 40 bin 782 kapasiteli Medical Park Stadyumu 26. hafta sonunda ortalama 22 bin 914 seyirciye oynadı. Tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray 'da da sonuçlarla bağlantılı olarak taraftarlar stadyuma gitmeyi bıraktı. 52 bin 223 kapasiteli Nef Stadyumu yine 26. hafta sonunda ortalama 17 bin 303 seyirciyi konuk etti.

Adana Demir ilk 5'te

47 bin 834 kapasiteli Fenerbahçe 'nin Ülker Stadyumu ortalama 18 bin 302 kişiyi ağırlarken, 42 bin 590 kapasiteli Beşiktaş 'ın mabedi Vodafone Park 15 bin 459 taraftarıyla maç coşkusunu yaşadı. İlk 5'teki son takım ise Adana Demirspor oldu. 33 bin koltuklu Yeni Adana Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maçlarda ortalama 12 bin 199 kişi tribünde takımlarına 12. adam oldu.

Semt takımları sonlarda

Listenin son 5 sırasında ise 4 semt, 1 şehir takımı bulunuyor. Yeni Malatya'yı ortalama 2 bin 190 kişi tribünde desteklerken, Alanya'yı bin 505, Kasımpaşa'yı bin 106, Başakşehir'i 831 ve Fatih Karagümrük'ü de 26. hafta sonunda ortalama 719 kişi kendi stadyumlarında takip etti.

Vehamet ortada...

20 takımlı Süper Lig'in 26. hafta sonunda seyirci ortalaması ise durumun vahametini ortaya çıkarıyor: Sadece 6 bin 962...

İşte Süper Lig takımlarının

seyirci ortalamaları...

Trabzonspor 22.914

Fenerbahçe 18.302

Galatasaray 17.303

Beşiktaş 15.459

Adana Demirspor 12.199

Göztepe 9.237

Konyaspor 6.420

Hatayspor 5.496

Giresunspor 4.783

Antalyaspor 4.535

Altay 3.462

Sivasspor 3.165

Kayserispor 3.145

Rizespor 2.530

Yeni Malatya 2.419

Alanyaspor 1.505

Kasımpaşa 1.106

Başakşehir 831

F.Karagümrük 719

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



