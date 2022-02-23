Süper Lig'de tribünler boş!
5 yıl sonra yeni bir yayıncı kuruluş ihalesiyle karşı karşıya kaldığımız ve yaklaşık olarak eskiye nazaran 3'te 1 rakamların konuşulduğu Süper Ligi'mizde tribünler boş kaldı. İlk 12 hafta yüzde 50, sonraki 14 haftada yüzde 100 kapasiteye izin verildiği stadyumlarımızda ortalama 6 bin 962 futbolsever maçları tribünden takip etti. Bu rakam aslında futbolumuza verdiğimiz değerin ve ilginin ne kadar düştüğünü de gözler önüne seriyor...
Süper Lig'in gündeminde yeni yayın ihalesi bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir türlü istediği teklifleri alamamıştı. 2016'da BeIN Sports'un yaklaşık 600 milyon Dolar'lık teklifi kabul edilirken, şu anda konuşulan rakamlar bu rakamın yanından dahi geçemiyor. Futbolumuzun değeri azalırken, taraftarları tribünlere çekmemiz de bir hayli zorlaştı.
Yasak kalktı, sonuç hayal kırıklığı oldu
Bu gerçekleri rakamlar ortaya çıkarıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12. haftaya kadar yüzde 50 kapasiteye müsaade edilirken, sonrasında yüzde 100 kapasiteyle tribünler açıldı. Bu kararın ardından tribünlerin dolması beklenirken, sonuç hayal kırıklığı oldu.
En iyisi 22 binde kaldı!
Bu sezon gümbür gümbür şampiyonluğa koşan, en yakın rakibi Konyaspor' tam 14 puan fark atan Trabzonspor'un 40 bin 782 kapasiteli Medical Park Stadyumu 26. hafta sonunda ortalama 22 bin 914 seyirciye oynadı. Tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray 'da da sonuçlarla bağlantılı olarak taraftarlar stadyuma gitmeyi bıraktı. 52 bin 223 kapasiteli Nef Stadyumu yine 26. hafta sonunda ortalama 17 bin 303 seyirciyi konuk etti.
Adana Demir ilk 5'te
47 bin 834 kapasiteli Fenerbahçe 'nin Ülker Stadyumu ortalama 18 bin 302 kişiyi ağırlarken, 42 bin 590 kapasiteli Beşiktaş 'ın mabedi Vodafone Park 15 bin 459 taraftarıyla maç coşkusunu yaşadı. İlk 5'teki son takım ise Adana Demirspor oldu. 33 bin koltuklu Yeni Adana Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maçlarda ortalama 12 bin 199 kişi tribünde takımlarına 12. adam oldu.
Semt takımları sonlarda
Listenin son 5 sırasında ise 4 semt, 1 şehir takımı bulunuyor. Yeni Malatya'yı ortalama 2 bin 190 kişi tribünde desteklerken, Alanya'yı bin 505, Kasımpaşa'yı bin 106, Başakşehir'i 831 ve Fatih Karagümrük'ü de 26. hafta sonunda ortalama 719 kişi kendi stadyumlarında takip etti.
Vehamet ortada...
20 takımlı Süper Lig'in 26. hafta sonunda seyirci ortalaması ise durumun vahametini ortaya çıkarıyor: Sadece 6 bin 962...
İşte Süper Lig takımlarının
seyirci ortalamaları...
Trabzonspor 22.914
Fenerbahçe 18.302
Galatasaray 17.303
Beşiktaş 15.459
Adana Demirspor 12.199
Göztepe 9.237
Konyaspor 6.420
Hatayspor 5.496
Giresunspor 4.783
Antalyaspor 4.535
Altay 3.462
Sivasspor 3.165
Kayserispor 3.145
Rizespor 2.530
Yeni Malatya 2.419
Alanyaspor 1.505
Kasımpaşa 1.106
Başakşehir 831
F.Karagümrük 719
FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli