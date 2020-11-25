Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! İşte gönderilen hocalar
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken, takımlar performansını beğenmediği teknik adamlarla yollarını ayırmaya başladı. Süper Lig'de 21 takımın mücadele ettiği sezonda bu zamana kadar 8 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Bu sezon 21 takımla mücadele edilen ligde 9. hafta geride kaldı. Bu zamana kadar 7 takım teknik direktörüyle yollarını ayırma kararı verdi. Bugün Denizlispor da teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşarak yollarını ayırdı. Bu ayrılık ile birlikte Süper Lig'de 8. kulüp teknik direktörünü göndermiş oldu.
Süper Lig'de şu ana kadar Konyaspor , Antalyaspor, Trabzonspor , Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor kulüpleri teknik direktör değişimine gitti.
EDDIE NEWTON GİTTİ, ABDULLAH AVCI GELDİ
Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirildi. Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın görevini son verilirken, Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.
ERSUN YANAL SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ
Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın görevine son verilirken yerine Ersun Yanal getirildi. Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine sportif direktör olan Mustafa Kaplan getirildi.
SON GÖNDERİLEN TEKNİK ADAM O OLDU
Ankaragücü'nde Fuat Çapa kötü gidişin ardından istifa etti. Süper Lig'de son olarak Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.
Öte yandan, İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.
Süper Lig'de 8 takım bu zamana kadar teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig'de bu sezon kulüplerin yollarını ayırdığı teknik direktörler:
Konyaspor - Bülent Korkmaz
Antalyaspor - Tamer Tuna
Gençlerbirliği - Mert Nobre
Trabzonspor - Eddie Newton
Ankaragücü - Fuat Çapa
Kayserispor - Bayram Bektaş
Kasımpaşa - Mehmet Altıparmak
Denizlispor - Robert Prosinecki