Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Bu sezon 21 takımla mücadele edilen ligde 9. hafta geride kaldı. Bu zamana kadar 7 takım teknik direktörüyle yollarını ayırma kararı verdi. Bugün Denizlispor da teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşarak yollarını ayırdı. Bu ayrılık ile birlikte Süper Lig'de 8. kulüp teknik direktörünü göndermiş oldu.

Süper Lig'de şu ana kadar Konyaspor , Antalyaspor, Trabzonspor , Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor kulüpleri teknik direktör değişimine gitti.

EDDIE NEWTON GİTTİ, ABDULLAH AVCI GELDİ

Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirildi. Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın görevini son verilirken, Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

ERSUN YANAL SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın görevine son verilirken yerine Ersun Yanal getirildi. Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine sportif direktör olan Mustafa Kaplan getirildi.

SON GÖNDERİLEN TEKNİK ADAM O OLDU

Ankaragücü'nde Fuat Çapa kötü gidişin ardından istifa etti. Süper Lig'de son olarak Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Öte yandan, İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.

Süper Lig'de 8 takım bu zamana kadar teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de bu sezon kulüplerin yollarını ayırdığı teknik direktörler:

Konyaspor - Bülent Korkmaz

Antalyaspor - Tamer Tuna

Gençlerbirliği - Mert Nobre

Trabzonspor - Eddie Newton

Ankaragücü - Fuat Çapa

Kayserispor - Bayram Bektaş

Kasımpaşa - Mehmet Altıparmak

Denizlispor - Robert Prosinecki