Süper Lig 'de sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör borsasında hareketlilik yaşanıyor. Hatayspor'da Ömer Erdoğan'ın yerine Serkan Özbalta takımın başına gelirken, Alanyaspor 'da Farioli, İtalyan ekibi Spezia ile görüşüyor. Kayserispor'da ise Hikmet Karaman'la yolların ayrılması gündemde... İşte Süper Lig'de teknik direktör borsası...

Hatay’da son karar Özbalta

Yeni sezonda ekonomik olarak küçülmeye giden Hatayspor, hoca tercihini de ekonomik yaptı. Bordo-Beyazlılar, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta’yı getirdi. Bu sezon Süper Lig’de Altay’la ilk tecrübesini yaşayan genç hoca, daha önce Manisa FK ve Keçiörengücü’nde görev yapmıştı. Akdeniz ekibi, Özbalta ve ekibiyle önümüzdeki günlerde yeni kontrat imzalayacak.

Farioli’ye Spezia kancası

İtalya’dan flaş bir iddia geldi... Çizme basınından Fabrizio Romano, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli için Spezia’nın devrede olduğunu yazdı. Haberde, Thiago Motta ile yollarını ayıracak olan Spezia’nın uzun süredir takip ettiği Farioli ile ilgilendiği öne sürüldü. 2020 yılında Çağdaş Atan’ın yardımcısı olarak Alanyaspor’da çalışan ardından Fatih Karagümrük’ün başına geçen ve son olarak şu anda Alanyaspor’u çalıştıran İtalyan teknik adam, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 39 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Henüz 33 yaşında olan ve B Lisansı bulunan genç hocanın, Turuncu-Lacivertliler’le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kayseri’de gündem Karaman

Ligde hedeflediği noktanın çok uzağında kalan, finale kadar yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Sivasspor ’a kötü bir oyunla yenilen Kayserispor’da gündem Hikmet Karaman... Sezon içinde iyi gittiği dönemde dahi taraftarlar tarafından protestolara maruz kalan deneyimli teknik adamla yolların ayrılması an meselesi. Başkan Berna Gözbaşı’nın şu an tatilde olan Karaman’la kısa süre içerisinde bir durum değerlendirmesi yapacağı ifade edildi. Gözbaşı ile Karaman arasındaki zirveden ayrılık çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.